George Simion și-a prezentat diploma de Bacalaureat. Ce notă a obținut liderul AUR: „Nu am nicio reținere”

George Simion și-a prezentat diploma de Bacalaureat, în contextul în care în ultimele zile s-a tot vorbit despre notele premierului Marcel Ciolacu. Iată ce medie a obținut liderul AUR la examenul maturității!

După ce Marcel Ciolacu a afirmat că nu își amintește ce notă a luat la examenul de Bacalaureat, iar ulterior a anunțat printr-un video că media sa a fost de 7.03, liderul AUR, George Simion, și-a etalat diploma și a menționat că a avut media 9,69 la examenul maturității, pe care l-a susținut în urmă cu 19 ani, potrivit digifm.ro.

Ce notă a luat George Simion la BAC

„Marcel Ciolacu, tu când ne arăţi diploma de Bacalaureat?”, ar fi întrebat George Simion, în contextul discuţiilor din ultimele zile pe tema diplomelor de Bacalaureat şi al faptului că iniţial premierul Marcel Ciolacu a spus că nu mai ştie ce notă a avut, anunţând, însă, după o zi că media sa a fost 7.03.

„Vă arăt astăzi, deşi am mai făcut-o şi în trecut, diploma de Bacalaureat a lui George Simion. Faţă de alţii, nu am nicio reţinere în a o arăta public. Pentru că eu nu am nimic de ascuns. Am avut media 9,69 la examenul de Bacalaureat şi nu am nicio problemă în a arăta acest lucru publicului. Diploma mea este reală şi, spre deosebire de alţii, eu nu am nicio problemă să vorbesc despre asta. În schimb, premierul României, Marcel Ciolacu, a evitat constant să prezinte diploma şi, deşi a avut multe ocazii să clarifice situaţia, a refuzat să o facă, alimentând suspiciuni şi speculaţii”, a transmis George Simion, potrivit sursei citate mai sus.

„Nu mă ascund în spatele unor diplome sau realizări inventate, pentru că ştiu ce înseamnă să munceşti pentru succes. Nu ar trebui să fie o ruşine să arăţi ce ai realizat, dar se pare că unii preferă să ascundă sau să omită adevărul. O Românie puternică începe cu lideri care îşi asumă trecutul şi care pot arăta că au câştigat respectul şi încrederea prin muncă, nu prin minciuni sau trucuri”, a mai afirmat liderul AUR, citat de digifm.ro.

AICI imagini cu diploma de Bacalaureat a lui George Simion:

Marcel Ciolacu a dezvăluit ce medie a obținut la Bacalaureat

După ce a spus că nu își amintește ce medie a obținut la examenul de Bacalaurat, premierul Marcel Ciolacu a revenit cu lămuriri.

Inițial, în cadrul unei conferințe de presă, Marcel Ciolacu a menționat că nu își amintește ce medie a obținut la examenul maturității pe care l-a susținut în anul 1986, iar de atunci toți internauții l-au pus la zid.

Văzând că situația a devenit un subiect de interes național, în scurt timp de la declarația controversată, Premierul țării a decis că este momentul să își caute diplomele și să facă câteva lămuriri pentru populație.

„Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă. Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu n-am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum acum 38 de ani.

Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele, să închidem acest circ, pe care l-am crezut, la început, că este unul într-o limită normală. Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul” a spus politicianul într-un clip postat pe TikTok.

„L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că nu o să vină acum cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani”, a mai adăugat Prim-ministrul României, lămurindu-i pe curioși.

