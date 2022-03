Ce a transmis soția lui Traian Băsescu despre starea de sănătate a fostului președinte. Anunțul Mariei Băsescu

Maria Băsescu a oferit primele declarații despre starea de sănătate a soțului său. Soția lui Traian Băsescu a precizat că fostul președinte este încă în spital. Pe 25 martie a circulat informația potrivit căreia Traian Băsecu a suferit un AVC și a fost internat într-un spital din Paris.

Citește și: EBA s-a reprofilat! Mezina lui Traian Băsescu și-a deschis o afacere de sezon | Video

Maria Băsescu, despre Traian Băsescu: „Este încă la spital”

„În acest moment este încă la spital. Se simte ca la spital”, a declarat Maria Băsescu, marţi dimineaţă, 29 martie, pentru România Tv.

În urmă cu câteva zile, fostul senator Lucian Iliescu, care este și un apropiat al lui Traian Băsescu, a afirmat că starea de sănătate a fostului președinte al României s-a agravat.

„E o stare gravă, nu este bine deloc. Nu mai vorbește, și-a pierdut vocea. La Spitalul Militar inițial a refuzat internarea. În urma unui AVC… asta pare, o semipareză. În general, cei care suferă AVC își pierd vorbirea.”, a afirmat fostul senator Lucian Iliescu.

Citește și: Ce au vorbit la telefon Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski. Ce asigurări i-a dat președintele României omologului ucrainean

Apropiatul lui Traian Băsescu a mai punctat că starea de sănătate a fostului președinte este gravă. ”Nici cu familia cu a putut schimba câteva cuvinte. Cei care vor să arunce acum pietre, să mai aștepte.”, a mai zis Lucian Iliescu.

Acesta a confirmat informația conform căreia Traian Băsescu se află internat într-o clinică din Franța.

”Traian Băsescu a mers și la Spitalul Militar, însă a refuzat să rămână internat, a vurt tratament ambulatoriu. Dar starea i s-a agravat și a fost dus de urgență în străinătate", a mai spus Lucian Iliescu la România TV.

Traian Băsescu a fost numit colaborator al Securității de ICCJ

Problemele de sănătate ale celui care a fost președintele României în perioda 2004-2014 ar fi apărut la scurt timp după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că fostul președinte a fost colaborator al Securității comuniste.

„Am luat nota de decizia ICCJ pe care nu o voi comenta public, asa cum am procedat de-a lungul intregului proces. Voi face demersurile legale la CEDO”, a anunțat Traian Băsescu pe facebook, pe 23 martie 2022.

Ca urmare a deciziei ICCJ, Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat a anunțat că Traian Băsescu și familia trebuie să evacueze locuința de protocol, în termen de 0 de zile.

„A fost încheiat contractul nr. 1905/ 19.02.2015, având ca obiect ”folosinţa gratuită a locuinţei pentru imobilului situat in Bucureşti, Str. Gogol nr. 2, sector 1”, având in vedere că la data de 23.03.2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat definitiv in Dosarul nr. 3160/2/2019, în sensul respingerii recursului formulat de dl. Traian Băsescu împotriva Hotărârii nr. 471/20.09.2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în sensul că a fost admisă acţiunea formulată de Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi a fost constatată calitatea de colaborator al securităţii a fostului şef de stat”.

În aceste condiţii, atat titularul, cât şi membrii familiei acestuia au obligaţia de a elibera locuinţa în termen de 60 de zile de la încetare.În cazul în care părţile nu vor rezolva diferendele pe cale amiabilă, respectiv dacă spaţiul nu se eliberează la termenul de mai sus, competenţa de soluţionare revine instanţelor judecătoreşti române, conform dispoziţiilor prevăzute de Codul Civil privind evacuarea”, se arată în hotărârea RAAPPS.

Carmen Tănase e al patrulea jurat la iUmor ▶ Vezi Necenzurat noul episod, în AntenaPLAY