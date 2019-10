Cuc: Mezei dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese şi se încurcă în minciuni. Compania a fost scoasă din ghearele influenţei PNL

Mnistrul Transporturlior Răzvan Cuc a declarat vineri că fostul director general al Tarom Mădălina Mezei dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese. El a susţinut că aceasta ”se incurcă în minciuni”, concluzia sa fiind că decizia CA al Tarom de a o revoca este cea mai bună, astfel fiind scoasă compania ”din ghearele influenţei PNL”.

Ministrul i-a reproşat fostului director că nu ştie câte tipuri de avioane sunt ân flota Tarom şi că a avut grijă să asculte de interesele propriei familii.

”Constat cu tristeţe că, în timpul mandatului de director TAROM, doamna Mezei nu a reuşit deloc să iasă public, dar acum văd că se promovează foarte mult pe dânsă şi aşa-zisele competenţe pe care acum şi le asumă doar dânsa”,a spus ministrul. Cuc consideră acest ”joc” aduce un prejudiciu de imagine companiei TAROM. ”Tot acest joc în care a intrat acum nu poate aduce decât un prejudiciu de imagine TAROM şi degringoladă printre angajaţii companiei, deşi în ieşirile publice susţine că nu şi-a dorit acest lucru. A demonstrat acum ceea ce am văzut în aceste patru luni: incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită anumitor grupuri de interese. IÎn toată această perioadă am preferat să-mi iau informaţiile de la alte persoane din companie pentru a fi informaţi cu acurateţe foarte mare. Doamna se încurcă în propiriile minciuni – a zis prima dată că este vorba despre anulări de curse, apoi de reţineri la sol că este vorba de patru sau de cinci aeronave. Sunt sigur acum că decizia CA a fost cea mai bună decizie pe care au luat-o, pentru că, astfel, am scos compania din ghearele influenţei PNL. Doamna Mezei uită că cei din familia ei a dorit pentru ei funcţii de conducere”, a declarat ministrul. Cuc a subliniat că nu avea cum să oprească avioanele la sol.

”Cum puteam eu să opresc la sol cinci tipuri de aeronave? Era imposibil. (...) Principala ei ocupaţie a fost să mărească salariile membrilor familiei ei. (...) Nu i-am cerut să ţină avioane la sol. Nu aveam cum să sabotez eu zborurile Tarom. (...) Zvonul acesta, cu reţinerea avioanelor la sol, a apărut de la începutul săptămânii”, a spus Cuc.

Sursa : news.ro