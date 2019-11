„Nu am făcut niciun asalt asupra justiției” - Cum explică Viorica Dăncilă intervenția asupra ministrului Justiției

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat, în cadrul dezbaterii organizate la Palatul Parlamentului, că nu a intervenit niciodată în sistemul judiciar din România şi nu a făcut nici vreun „asalt asupra justiţiei”, precizând că atunci când ministrul Justiţiei a intenţionat să facă asta, a corectat acest lucru.

„Nu ați văzut premierul Viorica Dăncilă cu un asalt asupra justiției. Cred că această întrebare trebuie adresată lui Klaus Iohannis. Eu nu am intervenit niciodată în justiție. Mai mult, când ministrul Justiției a încercat să intervină, am împiedicat acest lucru. Cred că politicul nu are ce să caute în justiție”, a declarat Viorica Dăncilă.