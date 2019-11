Alegeri prezidențiale 2019 - Dan Barna, criticat dur de simpatizanţii USR-PLUS după eşecul din primul tur: „Ne-ați plictisit cu...”

Dan Barna a fost criticat și pentru refuzul de a intra la guvernare alături de PNL:

”Păi poate vă băgaţi la guvernare data viitoare şi nu mai faceţi pe fetele mari? Sau nu învăţăm nimic de aici?”

„Aţi pierdut pe mâna voastră, n-ai fost destul de convingător şi în momentele cheie n-ai avut simţul răspunderii, astea se plătesc!”, „Sper că veţi renunţa la aroganţa cu care v-aţi etalat după europarlamentare, la negocierile cu guvernul Orban şi veţi pune umărul la treabă, alături de PNL. Nu sunt votant PNL, am votat cu dvs şi chiar mă voi inscrie în partidul Plus, dar aţi dezamăgit”, „Ne-aţi cam plictisit cu discursul „Noi suntem noi şi ceilalţi sunt vechi”...„Veţi pierde în continuare alegeri pt că : 1 carisma zero , 2 neasumarea noii guvernari , 3 poziţionarea la referedumul pro familie”, şi „... nu am reuşit să intru..., nu am suficiente voturi...” era mai corect spus. Aici s-a votat omul, nu partidul sau alianţa”, sunt opiniile altor simpatizanţi care reproşază strategia de campanie a candidatului Dan Barna la alegerile prezidenţiale.