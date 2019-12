Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, a lansat un apel emoționant! Dorința neașteptată a tinerei: „Am avut o problemă rară de sănătate”

Irina Tănase a ales să întindă o mână de ajutor unei familii care se zbate să își salveze copilul.

„Nu am vorbit niciodată pe Story despre nimic. Astăzi am ales să vorbesc despre cazul lui Robert. Are o problemă de sănătate foarte gravă, genetică, o boală care afectează foarte mulți bebeluși. Din fericire, există tratament. Costă 2 milioane de dolari, o sumă îngrozitor de mare pentru orice părinte. Există această posibilitate de a-l salva. Am ales să vorbesc despre acest caz pentru că eu am avut, în copilărie, o problemă rară de sănătate, de natură genetică. Și pot înțelege disperarea părinților și clipele grele prin care ei trec. Când primești un asemenea dignostic, nimic nu mai are valoare, nimic nu te mai bucură”, a spus iubita lui Liviu Dragnea.