Klaus Iohannis: "În decurs de cinci ani, am fost plecat în trei vacanţe și atunci am avut mapa de lucru cu mine"

Întrebat dacă are regrete legate de mandatul său, preşedintele a declarat că îi pare rău că nu a putut fi încheiată mai repede "faza pesedistă, fiindcă România, cu PSD la guvernare, a pierdut numeroase oportunităţi".



"Mi-aş fi dorit să am ocazia să lucrez cu un guvern care să lucreze pentru români", a spus el.

”E foarte interesant că lumea a urmărit, sper, cu drag cum preşedintele lor reuşeşte să rupă câte o zi mi-a făcut mare plăcere să merg la munte, să mă întâlnesc şi acolo cu români”.

”Am fost plecat în total în cinci ani în trei vacanţe. Trebuie să vă spun - chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Preşedintele nu are dreptul la concediu, nu există concediu pentu preşedinte. Şi când am fost plecat, mi-am luat mapa, pixul, actele şi am lucrat. În ultimii doi ani nu am mai avut vacanţe deloc, fiindcă am stat să păzesc România de PSD-işti”,a declarat Iohannis.