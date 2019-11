LIVE TEXT. Klaus Iohannis a vrut să se alăture protestatarilor, pe 10 august. De ce nu a făcut-o: „Lovitură de stat regizată de președinte”

Update, ora 20:03: Klaus Iohannis a declarat, la dezbaterea organizată în aula BCU, că regretă decizia de a o numi în funcția de premier pe Viorica Dăncilă.

„La acel moment PSD a dispus nu de o majoritate, ci de o largă majoritate. Atunci a fost sprijinit activ, câteodată cu entuziasm, şi de ALDE şi de UDMR. PSD şi aliaţii aveau 60%. La momentul respectiv nu existau condiţiile pentru formarea unei coaliţii. După 26 mai lucrurile s-au schimbat în Parlament. Atunci aşa am văzut lucrurile şi aşa am acţionat, iar acum am acţionat cum vedeţi. Acum îl văd cum l-am descris. PSD e partidul care trebuie înlăturat de la butoanele puterii.”

Update, ora 19:44: Klaus Iohannis a fost întrebat dacă este îngrijorat de valul de reacții negative din mediul online, stârnit de refuzul său de a participa la o dezbatere cu contracandidatul său, Viorica Dăncilă.

Candidatul PNL le-a transmis un mesaj celor care nu vor să iasă la vot, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale 2019.

Update, ora 19:34: Întrebat dacă a sacrificat Justiția pentru interesul său electoral, Klaus Iohannis a declarat că, fără el, „statul de drept s-ar fi rupt”.

Reporter: Întrebarea mea se referă la rolul de mediator al preşedintelui. În 2014 aţi primit un mandat puternic pentru apărarea Justiţiei şi a statului de drept. Ultimii trei ani de mandat au stat sub acest semn. Aţi amânat referendum până în 2019. Legile Justiţiei au trecut până la urmă. Imaginea României e cea din MCV. Aţi sacrificat Justiţia pentru interesul dvs electoral?

„Se vede destul de bine că nu. Da, am amânat referendumul până în momentul am considerat că o convocare produce efecte maximale. A produs. Demersul meu a fost bine descris de dvs. În afară de faptul că am alungat elefanţii din şedinţa de Guvern, că am coborât în geaca roşie, am retrimis legile Justiţiei în Parlament, le-am trimis la CCR, am solicitate puncte de vedere Comisiei de la Veneţia şi le-am cerut colegilor să-mi facă o evaluare. Am reuşit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile Justiţie. Nu sunt perfecte, sunt în vigoare. Lucrurile nu se opresc aici. O să am grijă ca Guvernul să reia aceste chestiuni. Când vom avea majoritate vom repara ce este de reparat. am încpeut campania din 2014 cu promisiunea că voi continua lupta anticorupţie. Fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt”, a spus Klaus Iohannis.