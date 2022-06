Mircea Geoană, dezvăluiri despre întâlnirea cu Vladimir Putin. Ce nemulțumire avea despre România, cu mai mulți ani în urmă

Invitat la podcastul lui Mihai Morar, pentru a vorbi despre problemele de securitate actuală, în contextul războiului din Ucraina, Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a vorbit despre un episod în care a stat la aceeași masă cu Vladimir Putin. Mircea Geoană a mărturisit că liderul de la Kremlin a fost mai nemulțumit de aderarea României la Uniunea Europeană din 2007, decât de aderarea la NATO, din 2004.

Întrebat dacă l-a întâlnit pe Vladimir Putin, Mircea Geoană și-a amintit cum că l-a frapat să afle că președintele Rusiei simțea o amenințare mai mare în privința Uniunii Europene. Pe atunci, Vladimir Putin încerca să convingă oficialii români că aderrarea la UE transformă țara într-o „colonie economică”.

Ce spunea Vladimir Putin despre România, la începutul anilor 2000

„Da. L-am întâlnit pe Vladimir Putin. Şi mi-a spus: «Mă, suntem foarte nemulţumiţi că aţi intrat în NATO, dar cu americanii mai ştim să lucrăm, dar atenţie cu UE, că vă transformă în colonie economică!». Încerca să ne convingă că nu e bine să intrăm în Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO e frământarea lor centrală. Nu. e frământarea faptului că puterea ideilor din Occident atrage magnetic țările din fosta sferă de influneță rusească”, a povestit Mircea Geoană.

Mircea Geoană a afirmat că a semnat încheierile de negociere la aderarea în UE din 2004, în calitate de ministru de Externe.

„Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcţie! Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?! Unde s-ar fi oprit ruşii? În ce situaţie am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?”, a mai spus Mircea Geoană.

„Trebuie să alegi: vrei să fii într-o casă cu temelie serioasă şi o ţară serioasă, vrei să fii un om liber, să ai podcast-uri, să-ţi alegi liderii care-ţi plac şi să-i trimiţi la plimbare pe ăia care nu-ţi plac sau vrei să mergi la gulag pentru că ai avut curajul să spui ceva împotriva iubitului conducător”, a punctat Mirea Geoană.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în zorii zilei de 24 februarie, iar imagini tulburătoare au fost surprinse încă din primele ore ale războiului.

