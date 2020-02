Organizaţia de femei PNL din municipiul Iaşi se opune venirii lui Chirica în partid: Acest mariaj ar fi imoral. Cei care cred în valorile de dreapta se vor simţi trădaţi

Angela Rotaru afirmă că organizaţia pe care o conduce se opune venirii lui Chirica în partid.

”Nu putem fi de acord cu venirea în PNL a domnului Mihai Chirica, candidat la funcţia de primar în 2016 din partea PSD. Dacă acest lucru se va întâmpla, ieşenii care cred în noi şi în valorile de dreapta se vor simţi trădaţi. Credem că fidelitatea trebuie să caracterizeze PNL, nu mariajele din interes pentru a obţine funcţii pentru unii. Pe lângă faptul că acest ”mariaj” ar fi imoral, respingem şi din considerente pragmatice venirea domnului Chirica. În ultimii patru ani, dumnealui nu a făcut nimic pentru miile de familii tinere din Iaşi care solicită suplimentarea numărului de locuri la creşă. S-a preocupat, în schimb, de sutele de familii pesediste care au fost angajate în Primărie“, a declarat preşedintele organizaţiei femeilor liberale din Iaşi, Angela Rotaru.

Ea îi cere liderului partidului Ludovic Orban să ţină cont de opiniile femeilor din PNL Iaşi.

“Facem apel la conducerea partidului să ne asculte şi să discute cu noi, femeile din PNL Iaşi care am militat în ultimii ani pentru o politică transparentă, aproape de cetăţean. Noi am fost cele care am ieşit în stradă şi am vorbit cu ieşenii despre nevoia de schimbare în administraţia din Iaşi, am susţinut candidatura domnului Iohannis la Preşedinţia României şi am făcut campanie din casă în casă la alegerile europarlamentare. Vă rugăm, domnule preşedinte Orban, să ne ascultaţi şi pe noi”, mai spune preşedintele organizaţiei de femei din cadrul PNL Iaşi, Angela Rotaru.