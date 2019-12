Predoiu, despre protestele grefierilor: Eu sunt relativ optimist că vom găsi împreună o soluţie astfel încât toată lumea să fie mulţumită

“Am avut o întâlnire foarte bună cu reprezentanţii grefierilor vineri. Am explicat argumente, am auzit argumente. Am stabilit că ne vedem din nou după amiază. Eu sunt relativ optimist că vom găsi împreună o soluţie astfel încât toată lumea să fie mulţumită”, a declarat Predoiu, luni, la sosirea la Ministerul Justiţiei. Întrebat dacă a transmis aceste argumente către premierul Ludovic Orban, Predoiu a răspuns: “Am discutat şi cu domnul premier, am discutat şi cu alţi colegi miniştri, discutăm în guvern toate problemele. Aş vrea să transmit un semnal către tot sistemul judiciar, înţelegem, auzim, discutăm. Este un un guvern care este deschis acestui dialog. Discutăm în ideea de a găsi o soluţie, de aceea am şi stabilit că ne vedem din nou astăzi după amiază, oricum suntem în legătură, programul e dinamic, avem şi Parlament, o să mai fie şi întâlnire la minister după amiază, găsim timp, nu plecăm de la minister până nu ne vedem”. Grefierii au protestat săptămâna trecută faţă de intenţia Guvernului de a elimina pensiile de serviciu. De asemenea, luni, judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat activitatea instanţei pe timp nelimitat, cu excepţia cauzelor cu măsuri preventive în materie penală”.

Sursa : news.ro