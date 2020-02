Preşedintele executiv al PSD Constanţa: Partidul are nevoie de dezbateri, de progres, are nevoie de o schimbare în ceea ce priveşte modul în care face politică şi în care comunică

Decebal Făgădău a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, despre faptul că unii social-democraţi din ţară au spus că ar exista tensiuni în PSD, fiind nemulţumiţi de Marcel Ciolacu. "Ar fi ciudat să nu existe. Partidul nostru are nevoie de dezbateri, are nevoie de progres, are nevoie de o schimbare în ceea ce priveşte modul în care face politică şi în care comunică. Personal, am o părere bună despre domnul Marcel Ciolacu, pe care îl cunosc şi cu care am lucrat şi pe vremea când a fost vicepremier şi vă spun că era zi şi noapte la guvern şi are o disponibilitate de muncă fantastică”, a spus Făgădău. El a afirmat că primarii îl plac pe Ciolacu pentru că le-a dat posibilitatea să se exprime mai mult decât o făceau înainte. "Dacă îl plac primarii? Îl plac primarii pentru că a spus că primarii de municipii şi preşedinţii de consilii judeţene vor face parte dintr-un CEX lărgit, că vocea noastră nu prea s-a auzit multă vreme. Deci noi am schimbat statutul, am schimbat formulele de conducere, dar de cele mai multe ori tocmai ne-am făcut că nu auzim aceste tensiuni sau voci. Fiecare coleg de-al nostru are dreptul să vorbească, fiecare coleg de-al nostru are dreptul să îşi spună părerea şi în cele din urmă sunt convins că această dezbatere naşte progres. Eu privesc în altă cheie, această interpretare, cum că sunt tensiuni în PSD. Nu. În PSD sunt dezbateri şi mă bucur că sunt dezbateri”, a spus preşedintele executiv al PSD Constanţa. El a spus că Congresul PSD care urma să aibă loc sâmbătă a fost amânat din cauza coronavirusului. Decebal Făgădău a mai spus că în PSD lucrurile se discută şi nu mai este o persoană care vine şi spune ce a hotărât. "Să nu vă imaginaţi că mai este o atmosferă în partid în care cineva vine cu agenda, o pune pe masă şi spune: am hotărât. Nu, chiar se discută lucrurile. Am avut întâlnire cu ocazia acelui CEX toţi primarii de municipii, toţi preşedinţii de consilii judeţene, toţi parlamentarii PSD, pentru prima dată din 2016 până acum şi vă spun că cei care au vorbit cel mai puţin au fost cei de la pupitru, cei din sală au vorbit cel mai mult pentru că este nevoie în PSD de această dezbatere internă. Sunt convins că dacă ar fi existat pe mai multe paliere şi nu doar aşa că toată lumea şi înainte vorbea, dar vorbea mai pe la ureche sau dădea ştiri pe surse, dacă ar fi avut aceeaşi atitudine poate că astăzi nu eram atât de penalizaţi cum am fost”, a precizat social-democratul constănţean. El a mai spus că îi este dor de oameni politici din fostul Partid Democrat, cu care dacă stabileai ceva, atunci acele lucruri se întâmplau. "Îmi este dor de oameni politici din PD cu care în momentul în care vorbeai ceva se întâmplau lucrurile, care înţelegeau că nu fac politică pentru ei, ci fac politică pentru cei pe care îi reprezintă. Da, într-adevăr s-a diluat foarte mult această piaţă politică de oameni cu care să poţi bate mâna şi să ai încredere că aşa rămân lucrurile. Cel puţin la noi în regiune s-a subţiat rău”, a mai spus Decebal Făgădău.

