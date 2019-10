Preşedintele PSD Prahova: Senatorul Savin votează în grupul PSD. Să ştiţi că noi ne-am descurcat foarte bine şi sub altă guvernare. Nu o să regret niciodată faptul că am susţinut pe Dragnea la conducerea partidului

Preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, susţine că senatorul Emanoil Savin, care a demisionat din PSD şi a semnat moţiunea de cenzură, fără a se prezenta însă la vot, s-a alăturat grupului PSD şi votează ca independent, alături de parlamentarii social-democraţi. Toader spune că membrii PSD "s-au descurcat bine" şi sub alte guvernări şi că, personal, nu regretă că i-a susţinut pe Liviu Dragnea şi pe Viorica Dăncilă la preşedinţia partidului.

Bogdan Toader, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că senatorul Emanoil Savin, care şi-a dat demisia din PSD şi a semnat moţiunea de cenzură, votează alături de social-democraţi.

"Legat de problema domnului senator Savin, aşa cum aţi observat, dumnealui nu s-a prezentat la vot. Vă pot asigura că şi în această perioadă discutăm destul de mult, pe diverse teme, este alături de noi şi votează în continuare în grupul PSD, chiar dacă este senator independent. Nu a luat o decizie în legătură cu traseul lui politic, se va gândi până la 1 ianuarie (...) Sunt sigur că nu vor exista trădări pentru acest vot", a afirmat preşedintele PSD Prahova. Întrebat cum va proceda PSD dacă se va ajunge la o a doua propunere de prim ministru, liderul PSD Prahova a spus că aceasta va fi "analizată în forurile statutare”. "O vom analiza în forurile statutare ale partidului şi vom lua împreună o decizie. (...) Partidul se reaşează, cei care nu sunt cu adevărat membri de partid şi care nu au gândire socială-democrată vor pleca. Nu este nicio pierdere pentru Partidul Social-Democrat nici la nivel local, nici la nivel central, rămânem mai puţini, dar mai buni”, a spus Toader. Acesta a arătat că nu regretă faptul că i-a susţinut mai întâi pe Liviu Dragnea şi apoi pe Viorica Dăncilă pentru şefia PSD.

"Pentru noi faptul că suntem sau nu suntem la guvernare nu este nici cea mai mică problemă. Să ştiţi că noi ne-am descurcat foarte bine şi sub altă guvernare, ne-am făcut treaba ca membri de partid, ca aleşi locali şi sunt sigur că cetăţenii dacă nu considerau acest lucru nu ne-ar fi votat. În privinţa faptului că va veni o altă guvernare, noi chiar le dorim succes. Suntem conştienţi de lucrurile pe care le-am făcut, de deciziile pe care le-am luat. Nu o să regret niciodată faptul că am susţinut pe domnul Liviu Dragnea la conducerea partidului în anul 2015, pentru că dumnealui a avut un cuvânt greu de spus în campania din 2016. Nu o să regret niciodată faptul că am ales ca Viorica Dăncilă să fie preşedinte de partid. Le doresc mult succes celor care vor prelua guvernarea şi pot să fie siguri că vom avea aceeaşi atitudine constructivă pe care au avut-o şi dumnealor cât timp am guvernat noi”, a mai afirmat Toader.

Sursa : news.ro