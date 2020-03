„Am o mare presiune și apăsare!”. Primarul orașului Deva, depistat cu coronavirus, primele declarații de la diagnostic!

Florin Oancea susţine că a fost la şedinţa BPN din Parlament, unde a participat şi Verghil Chiţac, dar nu a intrat în contact direct cu acesta.

Primarul orașului Deva recunoaşte că de luni şi până ieri, când s-a autoizolat, a intrat în contact cu mai multe persoane. Şi familia lui aşteaptă acum rezultatele testelor pentru coronavirus.

„Nu pot să fiu ipocrit să spun că nu m-am întâlnit cu nimeni, normal că m-am întâlnit. Numărul nu e foarte mare. Până ieri am fost la lucru. Mă gândesc cu îngrijorare că posibil am trimis și colegilor mei. Din acest punct de vedere am o mare presiune și apăsare”, a spus Florin Oancea. Mai multe detalii, pe antena3.ro.