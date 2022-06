Primele imagini cu Klaus Iohannis în gara din Kiev. Cum a fost surprins președintele României și ce ținută a ales să poarte

Klaus Iohannis a ajuns joi, 16 iunie 2022, în Kiev. Acesta a vizitat Ucraina pentru a purta o discuție cu liderii Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi, ca mai apoi să participe la o conferință de presă.

Chiar președintele României a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din gara Kievului.

„Mă aflu astăzi la Kiev, alături de Preşedintele francez Emmanuel Macron, Cancelarul german Olaf Scholz şi Prim-ministrul italian Mario Draghi, pentru a ne arăta sprijinul puternic şi solidaritatea deplină faţă de Preşedintele Zelenski şi de poporul ucrainean. Această agresiune ilegală, nejustificată şi neprovocată din partea Rusiei trebuie să înceteze!”, a scris preşedintele la descrierea postării.

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și liderii europeni a avut loc în această dimineață, la Palatul Maryinsky, sediul Preşedinţiei, pentru a vorbi despre summitul european din data de 23 şi 24 iunie.

De asemenea, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au programată la prânz o conferință de presă, dar și un prânz împreună.

Președintele României a fost surprins la gara din Kiev într-un costum negru și foarte elegant. Klaus Iohannis și-a asortat sacoul cu o cămașă albă, dar și cu o broșă mică cu steagul României.

Postarea publicată de Klaus Iohannis a generat mai bine de 7 mii de like-uri, dar și o mulțime de reacții din partea oamenilor din mediul online.

„Doamne ajută sa se termine acest război!”, „Doamne ajută! Succes!”, „Excelent! Felicitări!” sau „Sa dea Dumnezeu să fie pace! Succes!!”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

La începutul lunii martie, Klaus Iohannis și Volodimir Zlenski au avut parte de o convorbire telefonică. În contextul războiului din Ucraina, preșdeintele României l-a asigurat pe Volodimir Zelenski de susținere la nivel bilateral, dar și la nivelul UE.

„Am avut o discuţie la telefon cu preşedintele Zelenski. L-am asigurat de întreaga susţinere din partea României pentru Ucraina, atât la nivel bilateral, cât şi în Uniunea Europeană. Hub-ul umanitar de la Suceava deja a început să ofere primele ajutoare. Vom avea grijă de toţi cetăţenii ucraineni care ajung în România”, a tansmis președintele României pe contul de Twitter.

I have just had a 📞 conversation with President @ZelenskyyUa. I assured him of Romania’s full support for Ukraine both bilaterally & in the #EU. The humanitarian hub in Suceava has already started to deliver the first aids. We will take care of all 🇺🇦 citizens arriving to 🇷🇴.