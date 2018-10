Prinsă în ”Savană”, la un pas de ”Stadionul Național”. Locul din care a fost săltată Elena Udrea! ”Aici îmi voi petrece toată viața mea!”

Elena Udrea a fost arestată, miercuri, de către ofițeri INTERPOL, pe o stradă din San Jose, Costa Rica, după ce a fost activată, pe numele său și al Alinei Bica, alerta ROȘIE. Totul s-a petrecut în jurul orei locale 10.00, pe Calle 68, o arteră centrală, unde ex-ministrul Turismului își făcea veacul și obișnuia să-și bea cafeaua. ”Aici îmi petrec toată viața mea din Costa Rica”, îi declara, în primăvară, reporterului Gsp, Costin Ștucan

San Jose, capitala statului Costa Rica, numără, în aria sa metropolitană, aproape 3.000.000 de suflete, cam cât Bucureștiul. Istoria sa modernă pornește la drum pe 7 decembrie 1848, deși în zonă se viețuia de pe la 1737. La Sabana, ”Savana”, este o zonă în care alternează noul cu vechiul. Posedă cel mai mare parc din San Jose, ”Metropolitanul” și tot aici se află ”Estadio Nacional”, cu o capacitate de 35.000 de locuri, unde evoluează Keylor Navas, portarul lui Real Madrid, atunci când vine acasă.

”Savana de Vest” e partea ceva mai liniștită, poate cu excepția străzii 68. La cafeneaua ”Starbucks” de aici își făcea Elena Udrea veacul, înainte să nască, după ce ajunsese în patria vizitată de Cristofor Columb la 1502. ”Aici este locul în care îmi petrec toată viața mea din Costa Rica”, îi spunea ea trimisului ”Gazetei Sporturilor”, Costin Ștucan, în interviul din primăvară. Tot de aici a și fost ridicată Elena Udrea, în timp ce-și plinba fetița, pe Eva Maria.

”În acest moment, Elena Udrea este la sediul Interpol, pentru a fi dusă la o instanţă din Costa Rica. Nu am vorbit cu Elena Udrea, am vorbit cu Adrian (n.r.- Adrian Alexandrov, partenerul de viaţă al Elenei Udrea, n.r.). Mi-a spus ce s-a întâmplat, că era lângă o cafenea din zona în care locuieşte şi s-a prezentat cineva de la Interpol din Costa Rica, care a invitat-o la sediu pentru procedura de extrădare la solicitarea statului român. Cu siguranţă, va fi prezentată instanţei, care va analiza toate aspectele care ţin de această situaţie, inclusiv faptul că Elena Udrea are o fetiţă de doar 10 zile şi va ţine cont, probabil, şi de statutul de azilant pe care l-a obţinut deja - temporar, ce-i drept, şi se va pronunţa pe cererea de extrădare. Din punctul meu de vedere, nu va dispune extrădarea, mai ales pentru faptul că are o fetiţă, care are cetăţenie costaricană, cu drepturi protejate de legea de protecţie a copilului din Costa Rica, una dintre prevederi fiind că un copil nu trebuie despărţit de mama lui", a declarata avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu.