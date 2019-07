Viorica Dăncilă, după votul CEx: "Cred că am şanse şi în faţa preşedintelui Klaus Iohannis"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi, după votul CEx, că s-a votat pentru preşedintele partidului, respectiv pentru ea pentru a reprezenta PSD în alegerile prezidenţiale. Ea aafirmat că are şanse şi în faţa preşedintelui Klaus Iohannis pentru că a demonstrat că poate fi premierul tuturor românilor, deci poate fi şi preşedintele tuturor românilor.

”S-a votat pentru preşedintele partidului, respectiv pentru mine pentru a reprezenta partidul în viitoarele alegeri prezidenţiale. Este un vot care mă onorează, mă responsabilizează în acelaşi timp pentru că ştiu că nu o să intru într-o luptă uşoară. Ştiu că va fi o luptă foarte grea, ştiu că partidul pleacă de la o situaţie dificilă din punct de vedere electoral, dar am încredere în mine, am încredere în colegii mei, am încredere în puterea noastră de a mobiliza, am încrederea că vom câştiga aprecierile românilor, că se vor regăsi în mesajele noastre mulţi dintre români, că vom crea un val de încredere la nivel naţional şi că putem câştiga acestei alegeri”, a declarat Dăncilă după şedinţa CEx.

”În spatele nostru nu va fi doar electoratul nostru, în spatele nostru vor fi şi cei pe care i-am dezamăgit şi vom face tot ce este posibil să le recâştigăm încrederea, în spatele nostru vor fi românii care cred că România este a noastră a tuturor că la masa aceasta trebuie să stăm toţi românii. Consensul şi unitatea este mult mai importantă decât dezbinarea ”, a afirmat premierul.

”Cred că am şanse şi în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, pentru că am demonstrat că pot fi premierul tuturor românilor, deci pot fi şi preşedintele tuturor românilor. Cred că am demonstrat că pot să-mi reprezint ţara cu demnitate pe plan extern. Cred că toarte aceste lşucrori vor fi apreciate de cetăţenii omâni. Cred că pot să demonstrez în perioada următoare că pentru pentru prima dată în istoria acestei ţări putem avea un preşedinte femeie”, a spus Dăncilă, întrebată care crede că sunt atuurile sale ân faţa preşedintelui Iohannis.

