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Rugăciunea către Sfântul Ioan Gură de Aur, pomenit pe 13 noiembrie. Ce îi cer credincioșii în momentele grele

Credincioșii ortodocși îl prăznuiesc în fiecare an, pe 13 noiembrie, pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii. Cunoscut pentru învățăturile sale și pentru contribuția adusă creștinismului, acesta este cinstit atât pentru viața sa dedicată credinței, cât și pentru cuvintele sale de înțelepciune.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 06:30 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 10:58
Rugăciunea către Sfântul Ioan Gură de Aur, pomenit pe 13 noiembrie | doxologia.ro
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Cu ocazia acestei sărbători, mulți credincioși aleg să rostească rugăciuni și să ceară ajutor în perioadele dificile.

O rugăciune adresată Sfântului Ioan Gură de Aur vorbește despre ocrotire, izbăvirea de necazuri, vindecare și întărirea sufletească.

Cine a fost Sfântul Ioan Gură de Aur, sărbătorit pe 13 noiembrie

Sfântul Ioan Gură de Aur a trăit între anii 344 și 407 și a fost arhiepiscop al Constantinopolului. Este considerat unul dintre cei mai importanți teologi și predicatori ai creștinismului, fiind cunoscut pentru talentul său oratoric și pentru predicile prin care îi îndemna pe oameni la credință, smerenie și milostenie.

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A primit numele de „Gură de Aur” datorită elocvenței sale și a felului în care reușea să transmită învățăturile creștine. A făcut parte din rândul celor Trei Mari Ierarhi, alături de Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie Teologul, pomeniți împreună pe 30 ianuarie, conform site-urilor de specialitate.

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 13 noiembrie, zi în care credincioșii îi aduc cinstire și se roagă pentru ajutor și ocrotire.

Rugăciunea către Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce îi cer credincioșii în momentele grele

Printre rugăciunile adresate sfântului se numără una prin care credincioșii cer izbăvire de necazuri, boli, primejdii și suferințe.

Textul face referire și la iertarea păcatelor, la întărirea credinței și la dobândirea smereniei, conform doxologia.ro.

Ce semnificație are rugăciunea și când poate fi rostită

Rugăciunea către Sfântul Ioan Gură de Aur este una prin care credincioșii cer mijlocire și sprijin în fața încercărilor. Ea pune accent pe nevoia de ocrotire, iertare și întărire sufletească, fiind potrivită pentru momentele în care oamenii caută liniște și speranță.

Aceasta poate fi rostită atât în ziua de 13 noiembrie, când este pomenit sfântul, cât și în orice altă perioadă a anului, atunci când credincioșii simt nevoia să se apropie de Dumnezeu prin rugăciune.

Prin exemplul vieții sale și prin învățăturile lăsate, Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne una dintre figurile importante ale creștinismului, fiind cinstit de credincioșii care îi cer ajutorul și îi urmează îndemnurile la credință, smerenie și bunătate.

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