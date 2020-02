Undă verde la coronavirus pe Aeroportul Otopeni? Mărturiile unui român întors din China

„Fiind din ce în ce mai dezamăgit de lipsa de atenţie cu care eram tratat, am decis sa merg şi sa mă autodenunţ la Spitalul Matei Balş. Am fost dus într-un spaţiu separat, situat ceva mai departe de cel în care erau găzduiţi ceilalţi bolnavi şi am fost preluat de personalul medical care se ocupa de astfel de cazuri. Extrem de profesioniste şi foarte amabile, doamnele doctor, căci erau numai doamne, m-au întrebat mai întâi dacă am citit flyer-ele de la aeroport despre coronavirus. Le-am zis că da, dacă se referă la anunţul de pe stâlp. Nu, nu era vorba despre acel anunţ, dânsele fiind convinse că la aeroport chiar e cineva care se ocupă de informarea pasagerilor care vin din zonele afectate. Apoi, mi s-a făcut un control amănunţit, mi s-a întocmit o fişă de prezentare, în care au menţionat cele 14 zile de carantină, şi am fost sfătuit să mă autodenunţ din nou, dar de data aceasta la Direcţia de Sănătate Publică, punându-mi-se la dispoziţie şi un număr de telefon la care să sun.



Doamna doctor, pentru că din nou era o doamnă, s-a arătat foarte intersată de problema mea, mi-a preluat datele şi mi-a comunicat că va lua legătura cu doctorul meu de familie pentru a mi se putea acorda un concediu medical pentru cele 14 zile de carantină. Acum sunt în carantină.

La sfârşitul lunii trecute, Aeroportul Internațional Henri Coandă a anunţat că au fost luate măsuri speciale pentru combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus, prin împărțirea de materiale informative.

„Acest plan de măsuri include distribuirea de materiale informative, completarea, de către pasagerii care vin din China, a unor chestionare, modul de tratare a acestor pasageri de către echipele medicale, precum și o serie de alte măsuri specifice, printre acestea numărându-se dezinfectarea, la interval de 4 ore, a fluxurilor de pasageri”, anunţau autoritățile aeroportuare, scrie sursa precizată.

