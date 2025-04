Cum arătau Victor Ponta și Daciana Sârbu când au apărut la Dansez pentru tine. Au purtat ținute roz și au dansat pe ritmuri latino

Victor Ponta și Daciana Sârbu au participat, cu ani în urmă, la Dansez pentru tine și au bifat un moment memorabil. Videoclipul încă mai există pe internet, iar, recent, imaginile au atras atenția internauților.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat în secret, după 19 ani de căsnicie și au două fiice împreună. Niciunul nu a vorbit public despre această decizie, însă vestea a ieșit la iveală atunci când politicianul și-a publicat declarația de avere, în care ea nu mai figura ca soție.

În perioada în care au fost căsătoriți, Victor Ponta și Daciana Sârbu au bifat multe apariții împreună, printre care și cea din emisiunea Dansez pentru tine. Proaspăt căsătoriți, cei doi au apărut, la acea vreme, în ținute asortate și s-au lăsat purtați de muzică. Iată imaginile de colecție mai jos!

Imagini de colecție cu Victor Ponta și Daciana Sârbu la Dansez pentru tine

Victor Ponta și Daciana Sârbu au apărut într-o ediție specială a emisiunii Dansez pentru tine, dedicată unui scop caritabil. Coregrafia celor doi foști soți a fost difuzată în 2007, iar ei au dansat pe piesa latino „Suavemente”, un hit la acea vreme.

Îmbrăcat cu pantaloni negri și o cămașă roz, Victor Ponta s-a asortat perfect cu soția sa, care a apărut într-o rochie în aceeași nuanță. Aceasta a purtat și o floare în păr. Momentul a stârnit controverse în rândul telespectatorilor. În timp ce unii au criticat apariția unor figuri politice într-o emisiune de divertisment, alții s-au arătat încântați să vadă îl vadă pe politician într-o astfel de ipostază.

Victor Ponta, declarații controversate despre cum a permis inundarea unor localități din România pentru a salva Belgradul

Într-un podcast moderat de Robert Turcescu, Victor Ponta a povestit cum a obținut cetățenia sârbă, dezvăluind detalii zguduitoare.

Mai exact, în 2014, când ocupa funcția de premier al țării, a luat decizia controversată de a deschide Porțile de Fier, inundând sate întregi de pe clisura Dunării. Astfel, Belgradul a fost protejat, iar politicianului i s-a acordat ceățenia țării vecine ca recunoștință pentru ajutorul acordat.

„Mi-au dat cetățenia, pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară în timpul inundațiilor. Am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă Porțile de Fier și în felul acesta nu a fost inundat Belgradul, ci doar o suburbie. Dacă nu deschideam porțile de fier se inunda Belgradul.

Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval... I-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața la cinci au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură”, a afirmat Victor Ponta, potrivit g4media.ro.

