12 ani de la moartea Mădălinei Manole. Mesajul fratelui artistei, Marian Manole, în ziua în care sora sa ar fi împlinit 55 de ani

Fratele Mădălinei Manole a povestit firul evenimentelor de pe 14 iulie 2010, când el și familia sa se pregăteau de petrecerea aniversară a artistei. Vestea cutremurătoare a sinuciderii Mădălinei Manole a zguduit întreaga Românie în urmă cu 12 ani. Marian Manole a povestit că a aflat depre tragedie de la șefii săi de la serviciu, iar tatăl său a aflat de la televizor.

Fratele regretatei artiste a descris durerea pe care el și familia lui au simțit-o în ziua de 14 iulie 2022.

Cum a fost ziua de 14 iulie 2010 pentru fratele Mădălinei Manole. Cum a aflat despre tragedie

„Nu cred că vreți să știți ce am simțit!"Marian,au spus la TV că sora ta a murit"! Atât îmi aduc aminte! Mi-au oferit o mașină să ajung acasă! Nici nu știu cum am ajuns în vestiar ca să mă schimb!Am ajuns acasă la mine! Soția era leșinată în sufragerie, iar Mihai, băiatul nostru plângea lângă ea,era speriat!Nu mai țin minte cum am reacționat!A venit soacra mea și prieteni,au avut grijă de ei!Am ajuns acasă la părinți! Lume multă! Vecini,rude!Trei salvări în fața blocului!Mama era întinsă în pat,cu perfuzii, inconștientă,un medic se ruga cu icoana lângă ea! Aflaseră vestea de la TV! T ata,de fapt! Mama era în bucătărie, pregătea tortul, prăjiturile...! Tata a deschis televizorul, a dat pe știri și a aflat tragedia! Vă închipuiți ce șoc!?”, și-a amintit Marian Manole.

Marian Manole a povestit, de asemenea, despre ultimele conversații cu sora sa. Fratele regretatei artiste și-a amintit cum Mădălina a împărtășit cu fmailia de la Ploiești planurile sale de viitor.

Ce planuri avea Mădălina Manole înainte de a se sinucide

„Vorbea cu noi, familia ei de la Ploiesti,la telefon! Își făcea planuri de vacanta pentru luna August! Voia să mergem cu băieții noștri la mare, în Bulgaria, la Nisipurile de Aur! Râdea, era așa cum era ea mereu, tonica, plină de poante și cu tonus bun! S-a întâmplat ceva peste câteva ore, după miezul nopții,"nu a vrut să mai trăiască"!Toate planurile noastre de viitor dar și de venirea noastră acolo,a doua zi,pe 14 iulie, cu ocazia zilei ei de naștere, au fost de fapt o păcăleală!"Ne a întins o cursă"!?Nu cred!E sarcastic și dureros cum vorbesc acum! E dureros că am pierdut-o! E dureros că a pierit așa cum a pierit! Dacă ar fi murit de o boală, sau într-un accident de mașină, era tot dureros, dar cu timpul te consolai și spuneai că așa a vrut Dumnezeu! Ar fi împlinit 55 de ani! Sunt sigur că ar fi arătat tot ca o femeie frumoasa și tânără”, așa cum era! Plină de viață și puternică!Se împlinesc 12 ani de la dispariția ei urâtă, mizerabilă! 12 ani de suferințe pentru familia mea”, a mai spus Marian Manole pe Facebook.

Recent, și Răzvan SImion a vorbit despre ultima întâlnire pe care el a avut-o cu regretata artstă.

Anca Magdalena Mircea, cunoscută pe numele de scenă Mădălina Manole, s-a născut pe data de 14 iulie 1967 în Vălenii de Munte, România. Printre cele mai îndrăgite piese ale sale se numără: „Fată dragă", „Ei, și ce?”, „Trăiesc pentru tine”, „Cântă cu mine”, „Dulce de tot”, „A fost (va fi) iubire” și „Lină, lină Mădălină”.

