300 de români, plasați în carantină medicală în Germania după ce au fost confirmați cu coronavirus: ”Oamenii lucrau în condiții deosebit de grele!”

Conform informațiilor furnizate de Antena 3, românii infectați cu noul coronavirus lucrau într-un abator ce aparține unuia dintre cei mai mari procesatori de carne din Germania.

”300 dintre ei sunt în carantină de tip medical, în spații special amenajate unde sunt sub asistență medicală zilnică, ceilalți 200 sunt în izolare de serviciu, respectiv sunt duși în fiecare zi la locul de muncă, sub supraveghere și sunt aduși seara la domiciliile lor unde sunt obligați să rămână sub izolare”, a declarat Adrian Ursu, în direct, la Antena 3.

De asemenea, alte zeci de persoane sunt în carantină în Germania, la ferma unde un român a decedat, el fiind confirmat pozitiv pentru coronavirus.

