Atenție! A apărut o nouă variantă a metodei ”Accidentul”! Cum a rămas o bătrână fără zeci de mii de lei!

Escrocii perfecţionează metoda "Accidentul"! O bătrână din Piatra Neamţ a rămas fără niciun ban, după ce a fost sunată de de o femeie, care s-a recomandat ca funcționar la Casa de Asigurări de Sănătate. Individa i-a cerut 20 de mii de lei pentru operaţia fiicei ei, rănită într-un accident. I-a spus că va veni cineva să ia banii, aşa că să fie pregătită. Fără să stea pe ganduri, bătrâna a scos toţi banii pe care îi avea în bancă şi i-a pus în mâna necunoscutui. Abia apoi i-a dat prin cap să-şi sune fata, care era bine, sănătoasă.

Prima fază a fost "Doamne, bine că e fata bine"! După care am căzut jos, am realizat ce s-a întâmplat. Am dat telefon la poliţie, a venit poliţia.

Totul s-a întâmplat în mai puţin de 30 de minute. Bătrâna a primit un telefon de la o femeie care s-a recomandat ca fiind funcționară la Casa de Asigurări de Sănătate.

Deci, doamnă, ascultaţi aici! Fiica dumneavoastră a fost accidentată şi are picioarele amândouă fracturate şi nu le simte de jos. În acelaşi timp, în telefon auzeam "Mamă, mă auzi? Mamă, nu îmi simt picioarele, sunt nenorocită"!

Panicată, femeia nu şi-a dat seama că este victima unei înscenări. Mai ales că interlocutoarea părea foarte credibilă.

A zis: "Doamnă, Casa de Asigurări nu asigură tija. Trebuie să daţi tot ce aveţi şi să-mi daţi o declaraţie precum că suportaţi în continuare, ca să vă dau legătura cu domnul doctor de la salon".

Fără să stea prea mult pe gânduri, femeia a luat toţi banii pe care îi avea, 20 de mii de lei, şi i-a dat aşa-zisului "curier" trimis de funcţionara de la Casa de Asigurări chiar la uşa bătrânei.

Era un prăpădit, după aceea am realizat. Că eu i-am zis: "Du-te cu liftul mai repede" şi el a început să fugă pe scări.

Poliţia îi caută acum pe şarlatani şi averizează încă odată asupra metodelor folosite de escroci.

”Nu daţi curs solicitărilor telefonice primite de la persoane necunoscute, cu atât mai mult nu înmânați bani necunoscuţilor care pretind că sunt avocați și vă reprezintă rudele.”, a declarat Georgiana Moşu, Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ

Autorităţile fac un apel ca toţi cei care sunt abordați de necunoscuţi care le solicită bani să sune la 112.