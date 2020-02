Membrii Academiei Române și-au achiziționat trotinete electrice din bani publici. Cine a decis cumpărarea lor și cine le va folosi? Nu se știe

1.Despre câte trotinete era vorba și cine a decis cumpărarea lor?

2. Care a fost motivul pentru care s-a făcut această achiziție și cine vor fi utilizatorii?

3. Câte alte achiziții au mai fost stabilite în acest an?

Răspunsul primit miercuri la redacție, sub semnătura dr. ec. Andra Marculescu, șeful biroului Achiziții Publice, a fost unul pe cât de surprinzătoare a fost și achiziția:

"Achizitia de trotinete electrice nu a fost finalizata, intrucat reglementarile legislative privind circulatia pe drumurile publice a acestor vehicule au fost modificate recent, iar caracteristicile tehnice nu corespund prevederilor legale in vigoare.



Academia Romana are prevazute in anul 2020 achizitii de bunuri, servicii si lucrari necesare bunei desfasurari a activitatii".