Acces Direct se suspendă temporar! Mirela Vaida, declarații despre noile infectări cu coronavirus: "S-a confirmat pozitiv un alt caz de COVID-19"

Cum se simte Mirela Vaida?

Totodată, Mirela Vaida a transmis faptul că ea se simte bine, deocamdată. Prezentatoarea nu are simptome specifice infectării cu Covid-19, însă a ținut să menționeze că va repeta periodic testul PCR.

Mesajul postat de Mirela Vaida, după ce și-a făcut testul Covid-19! Mii de oameni au reacționat

"Eu ma simt foarte bine, deocamdata, fara vreun simptom specific si sper sa raman asa! Pentru siguranta mea si a familiei, voi repeta testul PCR in mod periodic! Va multumim pentru intelegere si griji si abia astept sa ne reintoarcem in direct, zilnic! Sunt alaturi de colegii mei aflati deja in izolare si ma rog sa treaca repede si bine peste aceasta perioada! Sa aveti cu totii liniste si sanatate!! Doamne ajuta! 🙏💖", a mai menționat prezentatoarea.