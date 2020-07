Mesajul postat de Mirela Vaida, după ce și-a făcut testul Covid-19! Mii de oameni au reacționat

"La ora 16:30, după ultima ședință pe care am avut-o, eu eram deja cablată, machiată. În acel moment au venit rezultatele. Noi am fost precauți și bine am făcut", a spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida a povestit cum a aflat că Veronica Vulpița și Viorel sunt depistați pozitiv cu coroanvirus:

"Veronica s-a întors de la Blăgești. A plecat din București, aici unde erau mereu supravegheați. La noi se respecta cu strictețe toate regulile impuse. (...) Veronica nu a făcut febră, iar soțul ei s-a simțit bine. Pentru ca lucrurile să fie foarte clare, producătorii de la Acces direct s-au gândit să le facă un test, iar acesta a ieșit pozitiv la soții Stegaru", a mai spus prezentatoare emisiunii Acces Direct.

