Admitere liceu 2018 și repartizare liceu 2018 pe Edu.ro. Vezi dacă ai completat corect fișele cu opțiuni

Admitere liceu 2018 și repartizare liceu 2018. Absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, au completa opțiunile în fișele de înscriere, în perioadă 29 iunie-3 iulie, potrivit edu.ro. Luni, 9 iulie, aceștia află dacă opțiunile lor se regăsesc pe listele de reparizare afișate pe edu.ro.

Fișele pentru admitere 2018 pentru liceu trebuie completate corect, pentru a nu exista suprize neplăcute.

Admitere liceu 2018. Vezi aici la ce liceu ai fost repartizat

Admitere liceu 2018. Cum se completează corect fișa de înscriere

Mai întâi, elevii trebuie să treacă pe fișa de înscriere, în ordinea preferințelor, codurile opțiunilor pentru liceele, profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Codurile le găsiți în Broșură de admitere la liceu >> http://ismb.edu.ro/documente/examene/admitere/2018/brosura_finala.pdf

Propunerea care-i va bulversa pe elevi! Admiterea la liceu se modifică! Media claselor V-VIII...

Potrivit portalinvatamant.ro, candidații sunt avertizați că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorități naționale, pot înscrie codul respectiv în fișa de opțiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă respectivă sau dacă au susținut și au promovat probă de verificare a cunoștințelor de limbă maternă menționată la Art. 10, alin. 8 din Metodologia de admitere. în caz contrar, opțiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

Pentru specializarile la care predarea unei limbi moderne se face in regim bilingv, pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au sustinut si daca au promovat proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva si au pe fisa nota obtinuta la aceasta proba, conform prevederilor Art. 11 din Metodologia de admitere. In caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata in momentul repartizarii computerizate.

Dacă prima opțiune este pentru specializarea matematică-informatică, liceu-cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în broșură codul 107, atunci elevul va completă poziția 1 din fișa astfel: - celelalte opțiuni pentru licee se completează în același mod, în ordinea preferințelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opțiuni.

Verificarea de către părinți și candidați a fișelor, corectarea greșelilor în bază de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 30 iunie-4 iulie. Ministerul Educației Naționale recomanda completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru a evită situațiile nedorite.

Admitere liceu 2018 și top licee București. Numarul de locuri la liceele din București

Numărul total de locuri alocat în învățământul liceal de stat este suficient pentru repartizarea tuturor candidaților, condiția esențială fiind exprimarea unor opțiuni. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat se face în unitățile de învățământ liceal în care au fost admiși și pe site-ul admitere.edu.ro, în data de 9 iulie.

În unitățile de învățământ gimnazial vor fi afișate listele cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județe/municipiul București. Depunerea dosarelor de înscriere în unitățile de învățământ liceal în care candidații au fost repartizați se va realiză între 10 și 13 iulie.

Admitere liceu 2018. Cum se modifică calculul mediei

În perioadă 16-18 iulie, comisia județeană de admitere va rezolvă toate cazurile speciale apărute după etapă de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și ale candidaților care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

A două etapă de admitere, dedicată absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapă anterioară, care nu s-au înscris în perioadă prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior, va avea loc în data de 7 septembrie. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, dar și înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special sunt programate în zilele de 5 și 6 iulie.

Admitere liceu 2018 și repartizare liceu. Cum se face repartizarea

Repartizarea în licee se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

De asemenea, în cazul unui candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni. Dacă nu vor fi locuri libere, se ia în considerare următoarea opțiune.

În cazul excepțional în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, acesta rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere, prin urmare va participa la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.