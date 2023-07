Un agricultor din județul Gorj a dat lovitura în ceea ce privește pasiunea sa pentru a crește roșii în grădină. Fructele au ajuns să cântărească peste un kilogram!

Laurențiu Mălăescu, fondatorul afacerii Solariile Bălești, poate vorbi de o cultură bogată de roșii în acest an, iar asta pentru că fructele ajung să cântărească chiar și un kilogram și jumătate, relatează Agrointel.

Agricultorul din Gorj care crește roșii-gigant. A dat 4 lei pe o sămânță, dar spune că merită. Cum arată cea mai grea roșie a sa

În interviul acordat pentru Agrointel.ro, legumicultorul a povestit ce anume l-a determinat să aducă pe piață acest soi de roșii gigant, dar și cât a cheltuit pe 1000 de semințe. Bărbatul cultivă roșiile pe 1.100 de metri pătrați de spații protejate, în mare parte cu tomate, castraveți și mai puțin alte legume.

„În principal, am ales soiul Rosamunda pentru gust. Înainte aveam roșii rotunde, cum punea toată lumea, cele ciorchine, iar clienții îmi creau roșii cu gust. Eu am căutat să aduc pe piață roșii aceea ca la bunici și am găsit acest hibrid, Rosamunda.

Este și productiv, este și rezistent la multe boli și are și gust. Bine, nu este la fel de productiv ca roșia rotundă, adică nu face multe tomate, dar le face mari. Dacă le-ar face multe, s-ar rupe planta, cele mai mari sunt cele de jos, sus media este cam la 400 de grame.

Este foarte scumpă sămânța, 4 lei o sămânță. Pentru 1.000 de semințe am dat 4.000 de lei. Eu mi-am făcut răsadurile. Sămânța ajunge la noi din Italia, le facem comandă de pe un site.

Sunt persoane care mă întreabă dacă le-am forțat, dar eu sunt înscris în programul ”Tomata”, acum o săptămână a venit DSVSA mi-a luat mostre, le-a dus la analize. Direcția Fitosanitară, la fel, a dus mostre la analize, iar noi nu ne permitem să băgăm chimicale în ele”, a spus fermierul Laurențiu Mălăescu, pentru Agrointel.

Cum alegi cele mai bune roșii. Sfaturi și recomandări

Roșiile mai mici ar trebui să fie tari, în timp ce roșiile mai mari ar trebui să se simtă mai greu pentru dimensiunea lor, dar nici să fie prea solide sau prea moi sau umflate. Ține minte: vor continua să se coacă pe blatul tău acasă, notează Bonappetit.com.

Evită roșiile care au pete dure sau palide în apropierea tulpinii, precum și cele cu vânătăi mari sau crăpături care sunt prea lungi sau adânci pentru a le tăia. Ar trebui să fie strălucitoare, cu o piele netedă, uniformă.

Dacă nu are prea multă aromă, probabil că roșia nu este coaptă. O roșie bună ar trebui să aibă un miros floral și aproape de busuioc - o vei ști când o vei mirosi.

În timpul sezonului de vârf (de la mijlocul până la sfârșitul verii este momentul în care roșiile sunt cele mai bune) este momentul în care este cel mai probabil să întâlnești o varietate de soiuri de roșii multicolore pe piață.

Toate au propriile lor arome distincte, care merită încercate: roșiile portocalii și galbene sunt adesea mai puțin acide.