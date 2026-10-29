Alessandra Stoicescu, premiată pentru munca sa civică și jurnalistică. La ce o ”obligă” premiul: „Respectul pe care îl datorăm”

Alessandra Stoicescu a fost premiată aseară, 28 octombrie 2026, la Premiile Viva de la MINA – Museum of Immersive New Art din București. Iată ce a declarat imediat după ceremonie.

Premiile VIVA! 2026 aduc în prim-plan numele care au contribuit la efervescența showbizului românesc, care au inspirat de-a lungul timpului și au făcut o schimbare în societatea românească prin parcursul lor profesional. Printre acestea se numără și Alessandra Stoicescu, figura emblematică a jurnalismului la Antena 1.

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Alessandra Stoicescu, apreciată pentru munca în slujba comunității

Alessandra Stoicescu pune de 25 de ani oamenii în centrul jurnalismului. Convingerea că ceea ce face este pentru cei din jur o îmbină cu eleganță și curaj de la pupitrul știrilor. De asemenea, recent, jurnalista a oferit încă o oportunitate de a susține cauze ale societății românești: combaterea violenței domestice și apărarea femeilor care trăiesc sub amenințarea abuzului.

Prin campania „Dragostea poartă pantofii roșii”, a transformat un simbol al feminității într-un manifest pentru demnitate, libertate și dreptul fiecărei femei la o viață fără teamă.

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Alessandra susține măsuri concrete pentru protejarea victimelor, inclusiv înființarea unui registru al agresorilor, demonstrând că adevărata responsabilitate publică înseamnă să transformi empatia în acțiune.

Alessandra Stoicescu a fost premiată aseară pentru întreaga sa carieră jurnalistică și munca depusă în sprijinul victimelor violenței domestice.

După decernarea premiilor, jurnalista a mulțumit pentru premiu și a împărtășit semnificația acestuia:

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„Mulțumesc pentru că este confirmarea faptului că a noastră comunitate SHERO este tot mai puternică, a faptului că vocile noastre contează și ceea ce fac și ceea ce facem este să schimbăm câte puțin în fiecare zi măcar felul în care ne raportăm unii la alții. Hai să nu mai întoarcem capul, hai să nu ne mai facem că nu-i problema mea, să nu mai tolerăm această violență!”

Totodată, jurnalista a explicat de ce a cerut expres un moment de tăcere când a urcat pe scenă: „Pe ecran au curs numele celor care au pierit de mâna celui care ar fi trebuit să le iubească, partenerul lor, anul trecut și anul acesta. Sunt doar câteva dintre ele. La fel, o să vorbim despre asta la Observator, începând de vineri, în campania noastră <<Dragostea nu înseamnă violență>>.

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Dar, poate cel mai important este să tăcem și să ne gândim la ce am fi putut face fiecare dintre noi, dar mai ale noi ca societate pentru acele femei. Și respectul pe care îl datorăm lor presupune să acționăm, să schimbăm legea, să vedem ce am fi putut face diferit!”