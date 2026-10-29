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Răzvan Simion și Dani Oțil, premiați după aproape 20 de ani de matinal. Ce spun despre retragerea din televiziune:„Ar fi momentul”

Răzvan Simion și Dani Oțil încântă diminețile românilor de 18 ani la Neatza cu Răzvan și Dani, un show matinal care a trecut prin diferite schimbări, însă cuplul de prezentatori a crescut odată cu formatul și a dovedit că prietenia adevărată se vede dincolo de camerele de luat vederi. Aseară, Răzvan și Dani au fost premiați pentru performanța remarcabilă în televiziune.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 14:00 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 14:00
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Pe 28 octombrie, la MINA – Museum of Immersive New Art din București, vedete din lumea muzicii, a filmului, a televiziunii, a modei și din alte domenii s-au reunit pentru o seară specială. After Dark a fost dedicată oamenilor care inspiră și poveștilor care merită să fie cunoscute. Premiile VIVA! 2026 au adus în prim-plan numele care au contribuit la efervescența showbizului românesc. Printre acestea se numără și Răzvan Simion și Dani Oțil!

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Răzvan Simion și Dani Oțil, premiați la 20 de ani de carieră

Aproape două decenii de televiziune și patru de prietenie îi țin aproape pe Răzvan Simion și Dani Oțil.

După decernarea premiilor, Răzvan Simion și Dani Oțil au vorbit despre emoțiile care îi încearcă acum, după atâția ani de televiziune încununați de succes:

„Oarecum măguliți!” mărturisește Dani. „Publicațiile care au rămas în picioare cu Viva, cred că avem cam cea mai bună relație, ei fiind și o zonă premium în ce se întâmplă astăzi, mai ales în online. Așa că, de câte ori ne caută să ne invite sau să ne dea ceva, acceptăm cu plăcere.”

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„Nu știu dacă ne obligă la ceva sau este o recunoaștere a muncii noastre. Am trecut cumva dintr-o emisiune de autor într-un produs al unei echipe. Ne place să spunem că suntem produsul celei mai mari și frumoase familii de live din România. Avem cam cele mai multe ore de live la activ. Am făcut Neatza de la mare, de la munte. Din aer cred că n-am făcut, dar avem niște recorduri la activ, de exemplu în Deltă o săptămână într-un loc unde nu avem nici măcar semnal la telefonul mobil, noi am transmis live ore multe”, a completat Răzvan Simion.

„La fiecare astfel de premiu cumva căutăm în colțurile memoriei noastre și evident puțină nostalgie se așterne în glasurile noastre. Ar fi normal să se întâmple chestiunea asta”, a mai spus prezentatorul.

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„E interesant! Nu știu dacă ar fi momentul să ne retragem sau de ce ne dau premiile astea sau este, pur și simplu, o palmă pe spate. Un: <<E bine așa! Keep up the good way!>>” a mai glumit matinalul.

Întrebați ce le-ar spune variantelor mai tinere ale lor, prezentatorii au fost foarte pragmatici:

„Eu lui Dani, că nu pot să-i zic lui Răzvan, de acum 20 de ani, i-aș spune să se apuce de strâns bani că viața e tot mai scumpă, să nu mai bage bani în motoare și-n toate... Stai că asta fac și acum! Nu, nu i-aș zice nimic! Să meargă pe drumul ăla că e drumul cel bun, deocamdată așa pare. Și poate i-aș zice să se mai odihnească puțin, că la un moment dat peste mulți, mulți ani o să aibă un copil și o să doarmă mult mai puțin”, a spus Dani Oțil cu sinceritate.

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De asemenea, a mărturisit că dacă ar fi ceva să-i spună versiunea de acum 20 de ani, ar fi următorul lucru: „Mi-ar spune: <<Săracule! Doar atât ai strâns în atâta timp?>> Nu știu, va trebui să stăm odată la un șpriț să discutăm lucrurile ăstea deep, dar cred că, eu fiind așa o fire un pic perfecționistă sau, mă rog, cum zice nevastă-mea, mai mult, cred că mi-aș fi dorit un pic mai mult ca să pot să mă retrag. Visul meu a fost să mă pensionez mai întâi la 38, după-aia la 40, dup-aia la 42... nici acum nu m-am pensionat!”

Răzvan Simion a dat un răspuns total diferit față de colegul său, dar păstrând umorul și autoironia caracteristice amândurora: „Ce i-aș spune eu lui Răzvan de acum 20 de ani: I-aș spune nu mai strânge bani că viața nu e despre asta! E bine să-ți trăiești viața. Nu mai pune bani la saltea să ajungi să ai miliarde, cât am eu acum!

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răzvan simion și dani oțil
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„Cred că ar fi tare mândru Răzvan de la 20 de ani de Răzvan de acum. Nici el nu cred că și-a imaginat, deși puterea tinereții sau imaginația tinereții nu prea poate fi ușor egalată, dar nici el nu cred că și-ar fi imaginat cât de sus au putut ajunge doi băieți de la Reșița. E o dinamică ce ne ține în priză, ne place ceea ce facem, învățăm lucruri noi în fiecare zi. Mi se pare foarte fabulos. Mi se pare că sunt cel mai norocos om din lume și că am o meserie nemaipomenită, doar pentru că învăț lucruri noi în fiecare zi de la oameni super-faini!” a continuat într-o notă mai serioasă matinalul.

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