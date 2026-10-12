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Alessandra Stoicescu, confesiunea pe care nu a făcut-o până acum: „Din acel moment să știi că mi-a fost frică...”

Alessandra Stoicescu este moderatoarea podcastului SHERO. În cadrul întâlnirii cu Andreea Raicu, jurnalista a făcut o dezvăluire care i-a surprins pe mulți.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 18:30 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 16:08
Alessandra Stoicescu, confesiune grea: „Nu mă mai simțeam bine” | Antena 1
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Alessandra Stoicescu este un ascultător empatic și și-a dat voie ca, în cadrul discuției cu Andreea Raicu pentru SHERO, să fie vulnerabilă. Ea a povestit un episod care a făcut-o să se teamă să mai fie în propria piele.

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Confesiunea făcută abia acum de Alessandra Stoicescu

Alessandra Stoicescu a povestit pentru prima oară public detalii despre momentul care i-au zguduit încrederea în sine.

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La momentul respectiv era o tânără de aproximativ 20 de ani, care era prezentă la evenimente importante. Presa era cu ochii pe ea, iar comentariile negative au cântărit mai mult decât trebuia.

Vulnerabilitatea din acel moment o urmărește chiar și acum, când experiența și cunoașterea de sine nu mai lasă loc unei micșorări în baza opiniilor celorlalți.

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„Am fost la un moment dat și ani de zile am trăit suferința acelui moment la niște premii - Femeia Anului - unde eram nominalizată și am și luat un premiu, ceva extraordinar pentru o tânără de 20 și ceva de ani. Și după aceea, într-unul dintre ziarele importante - pe vremea aceea aveam multă presă scrisă, tipărită - un ziar mare, așa, jumătate de pagină, un articol în care eram făcută praf pentru că eram slăbănoagă și aveam o rochiță de seară care nu mi se potrivea fiind atât de slăbănoagă și stăteam nu știu cum într-un colț și eram...

Din acel moment să știi că mi-a fost frică la ieșirea în public, pentru că nu mai aveam încredere în mine deloc, n-aveam nici forța aceea să spun: <<Ha, serios?! Mă bucur că v-ați consumat atâta timp să mă cântăriți pe mine, mă simt foarte bine în pielea mea.>> Nu mă mai simțeam bine. Am purtat doar pantaloni o vreme, până am căpătat încredere în a mă accepta așa cum sunt”, a mărturisit Alessandra Stoicescu.

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Aceste momente sunt, de regulă, un numitor comun mai ales pentru femeile care intră în contact cu lumea reflectoarelor de la vârste fragede, dar nu numai. Comentariile negative în legătură cu aspectul fizic sunt adevărate pietre de hotar în viața tinerelor, dar și a tinerilor.

Andreea Raicu vine să susțină acest sentiment de nesiguranță și neîncredere, povestind propriul episod:

alessandra stoicescu
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„La 20 de ani făceam reclamă la lenjerie intimă și eram pe bannere în oraș sau mi se părea că am un corp absolut... Nu era cum îl voiam eu, cum vedeam... Nu, nu mi se părea că sunt frumoasă!”

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