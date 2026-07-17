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Observator lansează podcastul Mind the Gap by Alessandra Stoicescu – primul podcast filmat în metrou

Observator lansează podcastul Mind the Gap by Alessandra Stoicescu – primul podcast filmat în metrou. Actorul Marius Manole – primul invitat la Mind The Gap

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Iulie 2026, 14:05 | Actualizat Vineri, 17 Iulie 2026, 14:10
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Observator lansează podcastul Mind the Gap by Alessandra Stoicescu – primul podcast filmat în metrou Actorul Marius Manole – primul invitat la Mind The Gap | Observator
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Observator anunță lansarea „Mind the Gap by Alessandra Stoicescu”, un format video care mută interviul din studio în metroul bucureștean. Doar un vagon, un scaun, o ușă care se închide și întrebări care așteaptă răspuns.

Observator lansează podcastul Mind the Gap by Alessandra Stoicescu – primul podcast filmat în metrou

Podcastul Mind the Gap by Alessandra Stoicescu rupe convențiile interviului clasic Alessandra Stoicescu sună la ușa invitatului și îl ia cu mașina. În primele minute de drum pornește un chestionar rapid. Apoi coboară împreună la metrou. Iar acolo, în vagon, între oameni care se duc la serviciu sau se întorc acasă, începe discuția care nu lasă niciun spațiu liber.

„Cel mai onest lucru pe care îl poți obține de la un om e prima lui reacție, înainte să apuce să-și construiască răspunsul. De asta îl iau de acasă și îl duc la metrou: pe drum întreb, în vagon ascult.

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Am învățat că, atunci când stai lângă un om și nu în fața lui, începe să vorbească altfel. Iar metroul e poate cel mai sincer loc din București: te clatină, te grăbește, nu-ți dă timp să te aranjezi. În metrou nu ai lumină care să te avantajeze, nici regie care să te salveze”, spune Alessandra Stoicescu.

Pentru episodul de deschidere, Alessandra Stoicescu a ales un om care și-a petrecut viața fiind privit, dar despre care știm surprinzător de puține lucruri. Marius Manole, unul dintre cei mai importanți actori ai generației sale, are contract pe viață la Teatrul Național. Interviul, care trece prin pași de vals, ajunge la singurătate, frică și vicii. Pe scenă e cel mai bun. În rest, recunoaște, nu se descurcă la nimic: nu-și plătește facturile și se bazează pe oamenii din jur.

Podcastul este disponibil pe observatornews.ro, Antenaplay.ro și YouTube Alessandra Stoicescu.

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