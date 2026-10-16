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Luca Niculescu, premierul desemnat, față în față cu Alessandra Stoicescu: „Dorința noastră este de a nu crește taxe și impozite”

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost invitatul Alessandrei Stoicescu, joi seară, la Observator 19.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 10:36 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 10:36
Descoperă ce declarații importante a făcut premierul Luca Niculescu | Antena 1
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Într-un interviu exclusiv, acesta a vorbit despre planurile viitorului Guvern, taxele și impozitele din 2027, indexarea pensiilor, sprijinul pentru mediul de afaceri și măsurile urgente pentru ieșirea din criza economică și politică. Niculescu a declarat că intenția Executivului este să nu majoreze taxele anul viitor, dar a evitat să ofere o garanție înainte de clarificarea situației bugetare. „Nu promit miracole”, a afirmat premierul desemnat, care a anunțat că pensiile vor fi indexate de anul viitor și că există posibilitatea unor vești bune și în privința salariului minim.

Fără garanții privind taxele din 2027. Rectificarea bugetară, o urgență

Întrebat dacă românii se pot aștepta la noi creșteri de taxe și impozite anul viitor, Luca Niculescu a declarat, în exclusivitate la Observator 19: „Suntem într-o fază în care încă nu avem toate cifrele pentru a spune exact cum vor arăta taxele și impozitele pe anul viitor. Dorința noastră este de a nu crește taxe și impozite în 2027”.

Premierul desemnat a explicat că o promisiune fermă poate fi făcută abia după ce vor fi clarificate situația bugetară și fondurile disponibile prin PNRR. Printre primele măsuri pe care le are în vedere se numără rectificarea bugetară de urgență, urmată de adoptarea cât mai rapidă a bugetului pentru anul viitor.

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„Fără rectificare bugetară, spitalele riscă să aibă probleme mari, ambulanțele riscă să aibă probleme mari, primăriile să funcționeze și mai prost. Probleme în cascadă pe care trebuie să le evităm, de aceea e nevoie de un guvern acum”, a declarat Luca Niculescu.

Pensiile vor fi indexate în 2027. Posibile vești bune și pentru salariul minim

Premierul desemnat a afirmat că nu promite miracole, în condițiile unei situații economice dificile și ale unui context internațional complicat, dar că viitorul Guvern va face tot ce ține de el pentru ca românii să o ducă mai bine.

Vor fi indexate pensiile de anul viitor, după 2 ani în care nu s-a întâmplat acest lucru. Acesta este deja un lucru pozitiv de care vor beneficia mulți români”, a spus Luca Niculescu la Observator 19.

În ceea ce privește salariul minim pe economie, acesta a precizat că există discuții în desfășurare și că „este foarte posibil să existe și aici vești bune”.

Dacia, printre prioritățile viitorului Guvern

Luca Niculescu a vorbit și despre situația Dacia, după ce compania a decis să mute producția mai multor modele în afara României. Premierul desemnat a subliniat importanța economică a producătorului auto și a anunțat că acesta se va afla printre prioritățile Executivului.

„Iau în calcul dialogul, Dacia va fi printre priorități, Dacia este printre principalii contributori la PIB a României, cred că 2 sau 3%, dacă nu mă înșală memoria, reprezintă o bună parte din exporturi. România nu își poate permite să piardă o întreprindere cum este Dacia”, a declarat acesta.

În ceea ce privește sprijinirea mediului de afaceri, Niculescu a vorbit despre planul de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, destinat inclusiv întreprinderilor românești și IMM-urilor. O altă măsură importantă, convenită de partidele implicate, este eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, despre care premierul desemnat a spus că a contribuit la reducerea investițiilor străine în România.

Un miliard de euro pentru magistrați pune presiune pe buget

Întrebat cum va gestiona plata drepturilor salariale ale magistraților, estimată la aproximativ un miliard de euro, Luca Niculescu a recunoscut că obligațiile respective reprezintă o presiune suplimentară asupra bugetului de stat.

„Nu vă ascund că aceasta pune o presiune suplimentară pe buget. Unul dintre primele lucruri pe care le voi face este să îi invit pe toți cei care sunt parte a acestei decizii la un dialog, să vedem ce soluții putem găsi”, a declarat premierul desemnat.

„Disponibilitatea către dialog nu exclude fermitatea”

Întrebat cum va reuși să conducă un Guvern cu reprezentanți ai mai multor partide și să își impună punctul de vedere, Luca Niculescu a spus că dialogul va fi esențial.

„Disponibilitatea către dialog nu exclude fermitatea, știu să spun stop, știu să spun punct și poți să ai dialoguri deschise, dar cu fermitate”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a vorbit și despre necesitatea unui acord politic care să asigure stabilitatea Executivului, în special în privința respectării țintei de deficit. El speră ca în următoarele șase luni să nu existe o nouă moțiune de cenzură și a subliniat că viitorul Guvern trebuie să mențină cheltuielile în limitele asumate, fără să ignore nevoile oamenilor.

„Cred că toată lumea este de acord că trebuie să încheiem această criză politică și nu să o încheiem ca să avem un armistițiu de două, trei săptămâni sau de două luni. (...) Oamenii nu mai suportă să vadă ce se întâmplă”, a spus Luca Niculescu.

„Sunt patriot. Sunt român. Eu voi face acest Guvern pentru România”

În interviul acordat Alessandrei Stoicescu, premierul desemnat a fost întrebat și despre relația sa cu Statele Unite și Franța. Niculescu a subliniat că prioritatea sa este România și că viitorul Executiv trebuie să mențină relații solide atât cu partenerul strategic american, cât și cu statele europene.

„Sunt patriot. Sunt român. Eu voi face acest Guvern pentru România”, a declarat Luca Niculescu, care a descris Statele Unite drept principalul aliat strategic al țării noastre.

Despre Franța, acesta a vorbit ca despre un partener istoric, cu care România are o relație excepțională, dar a subliniat că este importantă consolidarea legăturilor cu toate statele europene.

Niculescu a afirmat, totodată, că își dorește să iasă cât mai mult din biroul de la Palatul Victoria, să viziteze satele și comunele din România și să discute direct cu oamenii. În plan extern, își propune o agendă diversificată, în coordonare cu președintele României, pentru atragerea de investiții.

„Va fi un Guvern pentru această țară”

Întrebat dacă viitorul Executiv va fi unul de dreapta sau de stânga, Luca Niculescu a susținut că prioritățile imediate ale țării trebuie să depășească delimitările ideologice.

„Unele sunt de dreapta, altele de stânga, dar, cum ziceam, va fi un Guvern pentru această țară”, a declarat premierul desemnat, care a vorbit și despre colaborarea cu miniștrii PSD și cu independenții pe care îi consideră foarte buni în domeniile lor de activitate.

Despre ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, Niculescu a spus: „Alexandru Nazare este un ministru competent. Am avut timp să văd cifre de la el, de la BNR. Știu la ce să mă aștept, sper să fie și surprize plăcute”.

Cum a acceptat propunerea de a deveni premier

Luca Niculescu a explicat că decizia de a accepta propunerea președintelui Nicușor Dan a venit în urma mai multor discuții și a responsabilității pe care o presupune funcția, într-un moment marcat de crize politice, economice și sociale.

Este o mare onoare să ți se propună să fii prim-ministru unei țări, este o mare responsabilitate în același timp”, a declarat acesta la Observator 19.

Premierul desemnat a explicat că experiența colaborării cu instituțiile statului și cu partidele politice pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ar fi putut contribui la nominalizarea sa. Niculescu a subliniat că acest obiectiv strategic se apropie de final și că aderarea poate aduce mai multă bunăstare în România.

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Luca Niculescu Alessandra Stoicescu

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