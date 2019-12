Amendă uriașă pentru firma care a organizat spectacolul ”Kings on Ice” de la Cluj. Plușenko, revoltat:"Nu am văzut niciodată aşa ceva!”

Plușenko, șocat de ce a găsit la Cluj: ”Nu am văzut niciodată aşa ceva. Gheață nu era înghețată, erau bălți și tuburi lipite"

”Am patinat mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vieţii mele, dar nu am avut niciodată astfel de probleme cu gheaţa” „Astăzi a fost cel mai uimitor spectacol din viaţa mea. Spectacolul trebuia să aibă loc ieri (sâmbătă-nr), la 19-00, dar la 18-00, gheaţa nu era nici măcar îngheţată: bălţi, tuburi lipite, ar fi imposibil să sari, să patinezi. Nu am văzut niciodată aşa ceva. Împreună cu organizatorii, echipa noastră şi-a asumat riscul şi a amânat spectacolul pentru această dimineaţă (duminică-nr) la 9.30, pentru că seara avem deja spectacol la Budapesta. Sincer, nu mă aşteptam să văd sala plină la un eveniment organizat atât de devreme. Am patinat mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vieţii mele, dar nu am avut niciodată astfel de probleme cu gheaţa (problemă care nu a fost rezolvată până la urmă) şi nu am patinat niciodată pentru public atât de devreme dimineaţa! Gheaţa ne-a dezamăgit oricum, pe lângă gaura din mijlocul gheţii, pe care toată lumea o înconjura cu grijă, până la sfârşitul spectacolului, gheaţa a început să se topească şi să se crape, dar tot am riscat un salt cu Sanya (fiul de 6 ani al campionului-nr) în final. El a sărit şi a căzut, am sărit şi eu, am lovit o conductă de apă cu o patină şi s-a întâmplat Fântâna din Trevi (a izbucnit apa din ţeavă-nr). Aţi văzut vreodată aşa ceva? Eu, cu siguranţă, nu am văzut! Am avut astfel de spectacol de neuitat. Nu-mi pot imagina ce vor face organizatorii cu compania care trebuia să asigure gheaţa, dar ieri spectatorii au vrut să ne „sfâşie” din cauza amânării spectacolului, iar astăzi, la final am fost ovaţionaţi în picioare! În Europa, oamenilor încă le place patinajul ceea ce este foarte fain! Mulţumesc Cluj-Napoca, multă dragoste.