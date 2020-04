Anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Argeş după ce un medic chirurg a fost depistat pozitiv cu COVID-19

Bărbatul a venit la serviciu în ultimele săptămâni, deşi prezenta simptome. Mai mult medicul ar fi intrat în contact cu cel puţin 50 de persoane. Secţia unde lucra a fost închisă, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Medicul a început să acuze primele simptome la începutul lunii, însă a crezut că este răcit, așa că a mers încontinuare la spital și chiar a operat. A intrat în contact cu zeci de pacienți și cadre medicale, însă chirurgul spune că a fost testat, dar rezultatul a fost negativ.

"În data de 7 am fost de gardă și am început să tușesc mai violent. În 7 am avut și niște intervenții chirurgicale mai dificile. Și în 8 dimineața, am fost testat imediat cu testul care era la dispoziția spitalului, la momentul respectiv. M-am testat și a fost totul în regulă", a declarat chirurgul.

