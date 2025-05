Carmen Grebenișan se confruntă cu probleme în sarcină. Motivul pentru care a ajuns la spital pe perfuzii

Carmen Grebenișan, fosta concurentă Asia Express, este foarte activă pe rețelele de socializare și le-a povestit prietenilor ei virtuali că se confruntă cu probleme în sarcină.

Carmen Grebenișan a anunțat în urmă cu puțin timp că este însărcinată și se bucură de această experiență din plin, urmând să devină mamă pentru prima dată.

Carmen Grebenișan s-a confruntat cu probleme în sarcină

Influencerul a arătat pe Insta Story că este în a 18-a săptămână de sarcină și s-a filmat recent făcând sport la sală. Cu toate acestea, Carmen a povestit cu puțin timp înainte că are forte frecvent stări de rău și că în aceste săptămâni sarcina chiar e o provocare pentru ea.

La sfatul medicilor, Carmen trebuie să facă foarte des perfuzii pentru ca stările de rău pe care le are din cauza sarcinii să se amelioreze. Chiar dacă simptomele pe care le are sunt unele normale, Carmen și iubitul ei s-au speriat inițial când au văzut că nu îi trec stările de rău.

"Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita instant. Am mers la baie și am vomitat bilă, pentru că nu aveam nimic în stomac, un lichid galben amărui. Ceva rău. Am băut puțină apă, am mai vomitat iarăși. Am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus până în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri.

Nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc. Am mai băut un pic de apă, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama că nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Am dat un mesaj doamnei doctor și mi-a spus să merg de urgență la perfuzie că sunt simptome de disgravidie. Am pijama pe mine de două zile. Nu am făcut duș de două zile. Am avut două zile în care m-am simțit ciudat. (…) Nu am putut să pornesc televizorul că mi se pare că mă agită.", a spus Carmen Grebenișan pe Insta Story în urmă cu câteva zile.

Aflată acum în săptămâna 18 de sarcină, se pare că vedeta a mai scăpat de stările de rău și reușește să se focuseze din nou pe antrenamentele ei de la sală, menținând în continuare o alimentație sănătoasă.

"Mă chinui să mă concentrez să nu vomit, ca să rămân hidratată. Beau apă foarte încet, cu paiul, câte două guri, ca să rămân hidratată. Dacă beau cantitate mai mare de apă, vărs. Mi-e rău când vorbesc, mi-e rău când mă mișc, mă simt ca naiba. E cel mai mare rău pe care l-am putut avea vreodată.

După perfuzie am zis c-o să mă simt mai bine, dar la 10 minute după perfuzii noroc că a fost o perfuzie și este vitamina intravenoasă am băut un pahar cu apă că mi-a fost foarte sete și am vărsat instant. Sper să pot să mănânc, să hrănesc bebelușul ăsta cu tot ce trebuie pentru că mă simt vinovată că nu pot să mănânc corect, nu pot să mănânc și mi-e frică să nu se întâmple ceva să aiba probleme din cauza mea.

Mi s-au recomandat perfuzii aproape zilnic dacă mă simt așa, în rest pot să zic că eu compătimesc pe femeile care au sarcină toxică sau sunt diagnosticate cu această disgravidie.", a mai povestit influencerul.

Se pare, totuși, că stările ei de rău s-au ameliorat și acum poate să se bucure de activitățile pe care le făcea în mod obișnuit.

