Cristina Deleanu a murit, la 84 de ani. Prima reacție a soțului ei, actorul Eugen Cristea: „A fost o boală foarte ciudată”

Cristina Deleanu a murit, la 84 de ani, după lupta cu o „boală ciudată”. Starea ei de sănătate s-a agravat în ultima lună, iar soțul ei Eugen Cristea a explicat ce s-a întâmplat.

Cristina Deleanu, actriţă de teatru şi film, soţia actorului Eugen Cristea, a murit la vârsta de 84 de ani. Anunțul a fost făcut de realizatoarea de televiziune Marina Almăşan, pe contul ei de Facebook.

„Cel mai vechi şi fidel colaborator al meu de la TVR, actorul Eugen Cristea, prieten de suflet cum puţini am, tocmai a primit cea mai cruntă veste: minunata sa soţie, Cristina Deleanu, nu mai este! Mi-a fost la rându-mi bună prietenă, cei doi - familia lor frumoasă-, facând parte din “universul meu”, fiindu-mi alături în nenumărare întâmplări ale vieţii, şi personale dar şi publice.

Dincolo de actriţa talentată, Cristina a fost un om de o rară delicateţe sufletească, de o cultură desăvârşită, şi, mai mult decăt atât, un “om al cetăţii”, frământat de tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Condeiul său strălucit mi-a furnizat, in nenumarate rânduri, pentru revista online pe care o conduc, analize de o rară profunzime ale lucrurilor strâmbe din această ţară.

Vocea Cristinei a tăcut astăzi pentru totdeauna. Familia pe care am admirat-o mereu pentru iubirea şi respectul ce-i stăteau la bază, iată, s-a imparţit : jumătate a rămas pe Pământ, urmând să plângă jumătatea plecata spre Cer…”, a scris Marina Almăşan pe rețele sociale, alături de o poză în care apare împreună cu cei doi actori.

Reacțiile au curs la postarea acesteia și fanii au transmis condoleanțe. Între timp, și UNITER a publicat un mesaj despre regretata actriță. „O prezenţă caldă, o fire senină, cu un licăr luminos în privire, actriţa Cristina Deleanu va rămâne în memoria colectivă a teatrului românesc. A lăsat în urmă patru decenii de viaţă artistică autentică - ani în care a dăruit publicului teatru şi film cu aceeaşi delicateţe sufletească cu care şi-a trăit şi viaţa personală. Un om sensibil şi echilibrat, o personalitate puternică şi o conştiinţă liberă, de o modestie rară - un suflet de care, cu siguranţă, ne va fi dor. Condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Dumnezeu s-o odihnească în pace!", se arată în mesajul din mediul online.

De ce a murit actrița Cristinei Deleanu. Soțul ei, Eugen Cristea, a făcut primele declarații

La doar câteva ore după ce s-a aflat vestea că soția lui, actrița Cristinei Deleanu s-a stins din viață, Eugen Cristea a făcut primele declarații despre starea de sănătate a acesteia.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Antena Stars, actorul a dezvăluit că soția lui s-a confruntat cu o „boală ciudată” a stomacului, iar în ultima lună problemele ei de sănătate s-au agravat.

„Dincolo de durere chiar sfâșietoare, chiar nu mi-aș fi imaginat că poate fi o durere sfâșietoare. (...) Dispariția doamnei Cristina Deleanu este tragică. Singurul lucru care mă liniștește este faptul că a trăit o viață lungă și, îndrăznesc să spun eu, o viață frumoasă și plină de împliniri. Îmi pare rău că nu am ajuns la o cifră pe care mi-aș fi dorit-o. Pe data de 4 august am fi împlinit 41 de ani de când suntem împreună. Așa avem 40 de ani și câteva luni. Îmi pare foarte rău.”, a declarat Eugen Cristea.

„Nu a suferit mult, dar a fost dur și o boală foarte ciudată. Nu am înțeles eu prea bine ce a fost, un fel de infarct stomacal, dacă am înțeles bine. Probabil că există și așa ceva. Îmi pare rău, dar voi încerca să merg înainte cu ajutorul celor din jur. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să o primească în din ce în ce mai numeroasa Sa armată de îngeri. Se confrunta cu probleme medicale, dar ele s-au agravat exact în urmă cu o lună. Toate au pornit de la stomac. Bineînțeles, au făcut o mie de investigații. O internare la spital, încă una, până sâmbătă. Sâmbătă noaptea a făcut o criză îngrozitoare și am dus-o la Floreasca și, în ciuda îngrijirilor extraordinare, nu s-a putut. Sigur că a contat mult și vârsta”, a mai declarat Eugen Cristea.

Cariera Cristinei Deleanu

Cristina Deleanu s-a născut la Ploieşti, la 22 decembrie 1940. A urmat cursurile primare ale Şcolii nr. 33 din Bucureşti şi studiile liceale la Liceul „Gheorghe Lazăr", relatează news.ro.

După absolvirea liceului a urmat studii teatrale la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa actorului George Carabin, avându-i ca asistenţi pe actorul Mihai Berechet şi regizorul Cornel Todea.

În 1962, după absolvire, a fost repartizată la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri" din Iaşi, unde va juca în perioada 1962-1967. În 1967 se transferă la Teatrul Regional "Barbu Delavrancea", devenit ulterior Teatrul de Revistă "Ion Vasilescu", unde va juca în perioada 1967-1981. Din 1981 se transferă la Teatrul Naţional "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti, pe scena căruia va juca până la ieşirea la pensie, în anul 2001.

Într-o carieră de peste 40 de ani, a interpretat numeroase roluri de teatru, teatru radiofonic, teatru de televiziune şi film.

Cristina Deleanu a colaborat în mod constant cu Teatrul Naţional Radiofonic, vocea sa putând fi auzită în numeroase piese, printre care „Ceaiul nostru cel de toate zilele”, „Drumul lui Orfeu”, „Orfeu în Infern” sau „Zadarnicele necazuri de iubire”.

În 1981, joacă primul rol în filmul „Destine romantice”. A apărut în „Orgolii” (1982), „Eroii nu au vârstă” (1984), „Declaraţie de dragoste” (1985), „Liceenii” (1986), „Extemporal la dirigenţie” (1987), „Moartea unui artist” (1989), „Taina jocului de cuburi” (1989), „Tu ne marcheras jamais seul” (2001), „Om bogat, om sărac” - serial TV (2006), „Vrei să fii mama mea” (2006), „Aniela” - serial TV (2009).