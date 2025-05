Nicușor Dan, ultima dezbatere LIVE înainte de Turul 2, la Observator Antena 1

Nicuşor Dan, candidat independent la preşedinţia României, a venit în fața românilor vineri seara, la dezbaterea organizată de Observator Antena 1, ultima dinaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Contracandidatul său, George Simion, care a fost surprins, în exclusivitate, de o echipă Observator vineri după-amiază la revenirea în țară, pe aeroport, nu a onorat invitația de a fi față în față cu Nicușor Dan, la Ediţia Specială "Alege bine pentru tine! România își alege liderul".

În cadrul Ediției Speciale de la Antena 1, prezentată de Alessandra Stoicescu, Nicuşor Dan a spus ce întrebare i-ar fi adresat rivalului său.

„Ar fi trebuit să avem o dezbatere electorală între cei doi candidați. Dacă am fi avut această dezbatere, mi-ar fi plăcut să-l întreb pe contracandidat ce educație vrea să promoveze în România în momentul în care el face filmulețe cu clanuri de interlopi și promite amnistie generală pentru oamenii din pușcării. Noi avem o discuție foarte sofisticată aici pe problemele României, dar îi îndemn pe cei care se uită la noi să vadă și care este alternativa.” - Nicușor Dan

Economia, sănătatea, educația au fost câteva dintre principalele teme discutate, iar întrebările au venit de la personalităţi din domenii esenţiale ale societăţii, aflate în studioul Observator: Cătălina Poiană - preşedintele Colegiului Medicilor din România, Dumitru Costin - preşedintele Blocului Naţional Sindical, Andreia Bodea - directorul Colegiului Naţional I.L. Caragiale și Iancu Guda - analist economic Observator.

Nicușor Dan a lansat un avertisment grav legat de situația economică a României

„ROBOR e o chestiune foarte abstractă, dar el se translatează în ratele românilor. Dobânzile s-au scumpit pentru imensa majoritate a celor care au luat credite în România. Aici e o diferență fundamentală de viziune între candidați, probabil cea mai importantă. Eu am încredere în economia privată, economia privată a adus prosperitate în vestul Europei, SUA, Canada, economia privată înseamnă competiție și intervenție cât mai limitată a statului în în economie. Și lucrul cel mai important, dacă vorbim de economie, e încrederea. Statul român de bine de rău a dat o impresie de stabilitate, e adevărat a fost imprevizibil în ce privește taxele. Iar atunci când tu vii și vorbești de naționalizare, de turul doi înapoi, referendum, dispare sentimentul de încredere și România decuplată de la fluxul de investiții străine pur și simplu se va prăbuși economic. Nu e o metaforă, România riscă să se prăbușească economic.” - Nicușor Dan

Candidatul la președinție a explicat care sunt cele mai importante probleme din educația românească în opinia sa

„Trebuie să fim în situația în care orice copil să aibă acces la o creșă/grădiniță, ca să pornească fiecare cu șanse egale în viață. Asta ar fi o chestiune. Asta e conectată și cu problema demografică a României. Apoi este o diferență mare, vorbim statistic, de nivel între marile orașe și zona rurală și de orașe mici și noi trebuie să stimulăm financiar ca profesori buni să se ducă în zonele astea. Noi trebuie să fim o societate care să stimuleze oamenii care au această vocație să mergă în aceste direcții. (…) În opinia mea, fetița noastră de clasa a doua învață deja prea mult pentru vârsta ei. În opinia mea, am făcut matematică, nu e normal să faci fracții în clasa a doua. Cred că trebuie să stabilizăm niște cunoștințe, să învățăm copiii să aibă o gândire critică, să se descurce în viață și să facem mult mai multe chestiuni care sunt practice și legate de capacitatea de a-ți pune singur întrebări și a le rezolva și foarte multe lucruri repetitive și o cantitate de cunoștințe pe care în ziua de azi dacă ai abilitatea poți să o găsești foarte ușor pe internet.” - Nicușor Dan

Nicușor Dan a vorbit și despre o posibilă lege a profesiei medicale și a malpraxisului, precum și de implicarea mediului privat în construcția spitalelor

„Cred că problemele sistemului medical sunt: dezechilibrul de servicii medicale între zona rurală și zona urbană și lipsa de acces la medic de familie, apoi faptul că nu avem definit foarte clar competența pe acest lanț medic de familie, policlinică, spital mic, spital universitar și din cauza asta toată lumea ajunge la spitalul universitar și costurile sunt mult mai mari. Apoi, știți foarte bine, noi nu am avut o strategie de investiții în sistemul public de sănătate. Fără discuție, președintele trebuie să fie mediatorul între grupurile de profesioniști în această chestiune. (…) Cei din mediul privat sunt foarte buni în a vedea procese și cum pot să le simplifice. Sunt oameni care pot să vină să contribuie la asta și din zona de Sănătate. Sunt spitale pe care nu le mai putem aduce la normativele din ziua de azi. După ce dimensionăm în prealabil cât de mare trebuie să fie spitalul și cât de mult putem să ducem în zona de policlinică, și eu cred că statul e un prost constructor. Cred că trebuie să dăm unui privat și construcția și întreținerea pe 20 de ani de acum încolo, clădirea inclusiv echipamentele, și care să fie operat de sistemul public. E mult mai rapid.” - Nicușor Dan

Deficitul, Armata și noul Guvern sunt cele trei urgențe enumerate de Nicușor Dan dacă va ajunge președintele României

„Sunt mai multe lucruri urgente, prima este deficitul, deci discuții cu ministrul de Finanțe, cu ANAF, cu BNR ca să vedem cum mergem, a doua, pentru că suntem într-o situație de securitate, să vedem cum stăm cu Armata ce e de făcut pe înzestrare și a treia, bineînțeles, care o să dureze câteva săptămâni. pe noul Guvern. După ce lămurim chestiunile urgente trebuie să constituim acele colective de specialiști care să dea strategiile sectoriale pe Economie, Sănătate, Educație, Justiție și asta o să dureze cel puțin un an.” - Nicușor Dan

Nicușor Dan a reiterat că și-l dorește premier pe Ilie Bolojan și a enumerat și specialiștii care au colaborat cu el și care ar putea fi pe lista scurtă a echipei prezidențiale în cazul în care va ajunge la Cotroceni.

„În momentul în care am prezentat programul, am prezentat o parte din numele celor care au contribuit la realizarea programului. De exemplu, domnul Valentin Naumescu a coordonat partea de externe, a fost domnul profesor Bjiola în aceeași echipă, a fost Iulian Fota în aceeași echipă de externe-securitate, pe partea economică este domnul profesor Glăvan. Pe educație pot să vorbesc de domnul profesor Costreie. În anumite zone, inclusiv sănătate, am lucrat cu niște oameni care sunt în sistemul public și care n-au dorit, pentru moment, să-și facă public numele, dar sunt oameni care lucrează în statul român, pe diferite poziții. O să fie o discuție. Pentru moment, am prezentat un program și o campanie. Imediat, dacă românii mă vor alege, o să avem o analiză și pe oameni cu care am lucrat și pe oameni pe care îi găsim acolo, în administrația prezidențială.” - Nicușor Dan

La ultima sa emisiune televizată înainte de votul final, Nicușor Dan a venit însoțit de partenera sa de viaţă. Mirabela Grădinaru a vorbit despre cele mai dificile momente din campanie.

„A fost o campanie mai provocatoare decât celelalte campanii pe care Nicuşor le-a tot avut de-a lungul vieţii. Cel mai tare nu m-au supărat acuzele sau minciunile, ci faptul că în această campanie a fost adusă şi familia. Fac referire la relaţia dintre Nicuşor şi copii. În spatele fiecărei uşi, fiecare familie cunoaşte adevărul şi copiii nu trebuie aduşi într-o campanie sau în politică.” - Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan

Cuplul a vorbit deschis și despre viața de familie, cei doi copii, dar și despre cum a început relația lor.

„Într-o seară, la final de sesiune, prietenele mele au insistat să mergem în club. I-am anunţat pe părinţi că nu o să vin acasă în seara respectivă, cu toate că aveam bilet de tren. Şi m-a invitat Nicuşor la dans, pe melodia Phoenix - În umbra marelui urs. Şi prima întâlnire a fost la un meci de hockey. Primul şi ultimul. (...) Aheea a fost primul copil. Vă daţi seama, a fost o schimbare fundamentală în viaţa noastră. Şi responsabilitate, şi o redescoperire a miracolului vieţii. Aveam o listă lungă cu nume. Am ajuns la Zaheea, apoi ni s-a părut că e femininul de la Zaheu, personaj biblic nu foarte pozitiv, şi atunci a rămas Aheea. (...) Antim. Mai aveam câteva zile, ştiam să va fi o naştere prematură şi nu aveam încă numele pentru băieţel. I-am spus lui Nicuşor - Calendarul Ortodox sigur te va ajuta. La final a zis Antim şi aşa a rămas. L-am botezat chiar pe 27 septembrie, când sărbătorim Sfântul Antim Ivireanul.” - Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan

Candidatul independent a avut un mesaj special pentru românii din diaspora

„Să iasă la vot, indiferent de ce opinii au, pentru că vorbim cu adevărat de direcția în care va merge România. În primul rând, acești oameni au rămas atașați de România. Chiar dacă este mai scump, preferă să vină să-și facă vacanțele aici, deși ar putea merge oriunde. Nu toți vor să se întoarcă – unii au copii mici la școală. Alții vor să se întoarcă la pensie, dar le e frică de sistemul românesc de sănătate. Sunt probleme concrete. Ei simt că statul român a uitat de ei – asta e problema cea mai mare. Și ar vrea, când vine un oficial român, să-i viziteze și pe ei… Am o singură promisiune pentru ei: că voi încerca să fac din România o țară care să fie o opțiune, inclusiv economică, pentru ei. Cu toate aceste atribute: sănătate, educație. Noi trebuie să facem din România o țară comparabilă cu țările în care ei trăiesc. Și în momentul acela, cred că unii dintre ei s-ar întoarce.” - Nicușor Dan

Nicușor Dan le-a mulțumit și tuturor celor care l-au susținut

„Eu am fost absolut impresionat de ce s-a întâmplat în campania asta. Am spus de la început că va fi o campanie a oamenilor care vor face o campanie pentru o idee. Au fost zeci de mii de oameni care au făcut campanie pentru mine, personalități publice care și-au pus obrazul pentru mine și sunt absolut copleșit.” - Nicușor Dan

Diaspora votează deja în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, iar prezența la urne o depășește, pentru moment, pe cea din primul tur. În România, campania electorală se încheie sâmbătă dimineață, la ora 6.00, iar votul începe duminică, la ora 21.00.

În săptămâna premergătoare turului al doilea al alegerilor prezidențiale, George Simion a lipsit de la toate confruntările.

