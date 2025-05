Ozana Barabancea, detalii despre momentul când fiul ei a făcut infarct: „Instinctul de mamă” Cum se simte Andrew în prezent

Ozana Barabancea a făcut recent mărturisiri despre momentul dificil când fiul ei a suferit un infarct la doar 24 de ani.

Invitată la emisiunea Fresh by Unica, Ozana Barabancea a vorbit despre clipele grele prin care a trecut, dar şi despre cum se simte Andrew în prezent. Tânărul a suferit un infarct la doar 24 de ani, ceea ce a speriat familia. Jurata Te cunosc de undeva! a povestit că simptomele au fost intense.

Ozana Barabancea, despre momentul când fiul ei a făcut infarct la doar 24 de ani: „S-a chinuit groaznic”

Ozana Barabancea a declarat că, în acele momente, Andrew Barabancea s-a confruntat cu dureri în piept, dificultăți de respirație și o stare generală de rău. Ea era în camera alăturată și a simțit că ceva nu este în regulă.

„A avut gheare în piept. Efectiv, mi-a zis <<mama, mă doare în capul pieptului>>. N-a vrut să mă trezească, dar eu m-am trezit din urma unui zgomot. Cred că urma să cadă, ori ceva s-a întâmplat, pentru că… Dar ştii ce înseamnă instinctul de mamă? În secunda doi, am deschis uşa şi am zis, ce faci? Cum eşti? Ce s-a întâmplat?

El cu două zile înainte avea febră, eu n-am fost acasă, și-a chemat salvarea și i-au dat Augmentin. Este o tâmpenie de antibiotic, o imbecilitate de antibiotic. Pentru că asta i-a creat această stare. A venit prima salvare, am sunat de două ori la 112 (…) Apoi l-au luat, iar eu în spate, cu maşina singură. Nu ştiu cum am condus. Şi acolo la fel. Infarct. I-au făcut coronarografie. Nu i-au pus stand, dar n-au putut să îi facă injecţie prin mână. S-a chinuit groaznic. I-au făcut la picior.

Când a venit la terapie intensivă, doctorii aveau dubii că ar fi totuși infarct. Ei susţineau că ar fi fost o miocardită acută cu mușchiuri, vârful inimii. Vârful inimii foarte inflamat și l-am monitorizat”, a relatat Ozana Barabancea la Fresh by Unica, potrivit Unica.ro.

Ozana Barabancea a rugat un preot să îl împărtășească pe fiul ei

Ozana Barabancea a mărturisit că, în acele momente, s-a agățat de credină. Jurata Te cunosc de undeva! a rugat un preot să vină să se roage pentru sănătatea fiului ei şi să îl împărtăşească.

„Am rugat un preot să se ducă să îl împărtășească. Și l-am împărtăşit. Și la terapie intensivă, dacă ești, nu te spovedești, nu ţii post, te împărtăşeşte pe loc. Și am făcut asta. Și s-a văzut clar o ameliorare plus, că am fost la biserică, am fost la maslu, adică… (…) Bine, e clar că nu este cel mai simpatic loc, să stai într-un spital, evident. Și de-aia probabil că și el a spus că vreau acasă, vreau acasă. Acasă n-ai monitorizarea, decât că eu rămân fără aer. Când știu că are palpitații, nu-i arăt…”, a spus Ozana Barabancea pentru sursa citată.

Cum se simte fiul Ozanei Barabancea în prezent

Ozana Barabancea a dezvăluit că Andrew se află în prezent acasă, însă starea lui de sănătate nu a fost una extraordinară după externare. Jurata Te cunosc de undeva! a mai declarat, pentru sursa citată, că fiul ei nu a acceptat ceea ce i s-a întâmplat, dorindu-şi să revină mai repede la programul de dinainte.

„A stat cinci zile la Terapie Intensivă după ce a venit, iar pe 2-3 mai l-au băgat pe salon, iar după l-au externat. Nu știu dacă a fost cea mai bună variantă, pentru că era acasă şi tot așa a acuzat iar febră, iar dureri şi nu numai. Şi palpitaţii”, a declarat Ozana Barabancea la Fresh by Unica, potrivit Unica.ro.