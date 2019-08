Arad: Bărbat filmat în timp ce cară o bombă de 50 de kilograme, pe bicicletă! Au urmat momente de panică (VIDEO)

Momente de panică pentru numeroși șoferi din Arad! Un biciclist a reușit să bage groaza în cei din jur atunci când a fost surprins pedalând cu o bombă de 50 de kilograme fixată pe șaua bicicletei!

Imagini şocante pe o şosea din judeţul Arad. Un bărbat a fost filmat în timp ce mergea cu bicicleta având sub şa o bombă de aviaţie de 50 de kilograme!

Bărbatul a gasit proiectilul pe un camp de la marginea raului Mures. Fara sa realizeze pericolul, omul a luat proiectilul, l-a așezat pe portbagajul bicicletei, l-a ancorat cu funie si a pornit spre casa.

Biciclistul a fost filmat de un sofer care a alertat imediat autoritatile. Cum toti soferii il filmau, biciclistul a realizat ca ceva este in neregula asa ca a decis sa abandoneze bomba la marginea soselei. Pirotehnistii de la ISU Arad au stabilit ca este vorba despre o bomba de aviatie de 50 kg din al Doilea Război Mondial.

Cum pe timp de noapte nu au loc detonari, proiectilul a fost lasat pe camp sub paza politistilor, iar traficul in zona a fost restrictionat. Mai mult, locuitorii din apropiere au fost sfatuiti sa nu iasa din case. In aceasta dimineata proiectilul a fost relocat, iar viata localnicilor a revenit la normal.