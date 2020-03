Arafat: La acest moment nu se pune în discuţie, cel puţin la noi, izolarea sau închiderea unui oraş

Raed Afarat a fost întrebat miercuri, într-o conferinţă de presă, când se poate vorbi de închiderea unui oraş, în condiţiile în care autorităţile din Timişoara vorbesc despre instituirea carantinei. "Am transmis prin hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă că măsurile trebuie să fie în concordanţă cu deciziile luate la nivelul Comitetului Naţional. În mod normal, măsuri de acest gen nu se iau local, izolat de Comitetul Naţional, toate se discută şi se iau deciziile la nivelul Comitetutului Naţional dacă este nevoie şi ce măsuri vor fi luate pentru că chiar dacă vom face acest lucru, nu poţi să iei decizia local, ai nevoie de un sprijin naţional clar pentru orice măsură de acest gen, plus că sunt mai multe aspecte legale care trebuie analizate când iei astfel de decizii”, a afirmat Arafat. El a mai spus că la acest moment nu se pune în discuţie izolarea unui oraş din cauza coronavirusului. "La acest moment nu se pune în discuţie cel puţin la noi izolarea sau închiderea unui oraş. Mai ales că la Timişoara în toate cazurile se cunoaşte cine de la cine şi nu avem niciun caz care a apărut de undeva de unde nu ştim originea bolii, nu există faza asta de transmitere susţinută, cum zicem, în comunitate şi lipsa acestei transmiteri în acest moment normal că nu ne recomandă ca să venim şi să începem cu măsuri extrem de drastice”, a mai afirmat şeful DSU. Întrebat câte persoane trebuie să fie infectate la Timişoara pentru a fi impusă carantina, Raed Arafat a răspuns: "Nu este după cifră, este după mai multe aspecte aici. Şi se face o analiză de la caz la caz. Dacă vedem că în Timişoara începe răspândirea în mai multe zone şi nu mai ştim de la cine s-a luat boala atunci începe discuţia de a intra într-o formă de izolare, dar la acest moment încă nu suntem acolo şi, încă o dată, nu e după numărul de cazuri. Dacă toate cazurile vin de la o singură casă şi au fost autoizolaţi în ultima perioadă, asta nu va impune normal să vii să închizi un oraş întreg”. Răspunzând unei alte întrebări, Arafat a spus că, în momentul în care autorităţile din Timişoara anunţă că nu mai au capacitatea de a prelua persoane infectate cu coronavirus, acestea vor fi direcţionate spre un alt centru regional. "Grupul de lucru a lucrat pe scenarii şi pe strategie de intervenţie cum evoluează boala în România. Deci scenariul 1 sau faza 1 este de la zero la 25 de cazuri, după care între 25 şi 100 de cazuri, între 100 şi 2.000 de cazuri şi peste", a explicat el.

Sursa : news.ro