Armata preia conducerea Direcției de Sănătate Publică București. Schimbări de ultimă oră, anunțate de ministrul Sănătății

„Am introdus decontarea testelor RT-PCR în programul naţional în luna martie a acestui an. Am pornit de la un centru în care se prelucrau probele şi, după o muncă susţinută de aproape 5 luni, am ajuns la peste 130 de centre de testare evaluate şi incluse în program.

Dorim o creştere a numărului de puncte de testare şi o intensificare a activităţilor. Există un buget de aproximativ 200 milioane de lei pentru decontarea testelor RT -PCR care va fi suplimentat dacă este necesar”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, conform sursei citate.

Ionel Oprea a fost coordonatorul militar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava.