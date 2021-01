Așa arăta când greutatea sa a rupt un scaun de cinema. Cum s-a transformat Cathryn Hucknall după ce a slăbit 160kg

”Dependența era reală și a fost întotdeauna ca un drog pentru mine. Odată ce m-am ținut de dietă și pierdeam în greutate, am știut că trebuie să mă antrenez. Am trimis mesaje unor antrenori personali locali. M-am întâlnit cu unul dintre ei și am început un plan.”, a mai zis Cathryn.

Accesează GALERIA FOTO pentru mai multe imagini cu transformarea spectaculoasă a lui Cathryn Hucknall.

Cum arată acum Cathryn Hucknall

În prezent, Cathryn Hucknall se simte extraordinar și este foarte mulțumită de rezultatele obținute.

”De când am slăbit, mă simt o persoană diferită. Știam că am o problemă și am primit ajutor. Tulburările alimentare și dependența de mâncare sunt la fel de reale ca orice altă dependență. Este în regulă să cereți ajutor”, a concluzionat ea.

