Avertisment pentru români, înainte de Sf. Nicolae și Crăciun! Jucării periculoase, puse la vânzare în magazine! Cum arată

ANPC recomandă consumatorilor să verifice dacă jucăriile au marcate pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil şi durabil, coordonatele producătorului şi/sau importatorului (numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi), numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare) şi marcajul de conformitate CE care conduce la supoziţia că jucăria este sigură.

"Dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria. Trebuie să verificaţi existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a avertismentelor specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română şi trebuie respectate. Sfătuim părinţii să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici. De asemenea, trebuie respectate atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: "Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare", mai spun reprezentanţii ANPC.