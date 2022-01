Bobotează 2022: Tradiții și obiceiuri păstrate din bătrâni. Ce nu ai voie să faci în ziua de 6 ianuarie

Această sfântă sărbătoare le amintește tuturor creștinilor de evenimentul petrecut la apa Iordanului, atunci când Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul.

Botezul Mântuitorului Iisus Hristos

Boboteaza mai poartă și numele de Epifanie, Arătarea Domnului sau Teofanie pentru că aceasta a fost prima dată când Mântuitorul și-a făcut apariția în viața publică, la vârsta de 30 ani. Sărbătoarea de Bobotează a fost semnalată încă din secolul al III-lea.

Citește și: Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie. Cui spunem ”La mulți ani” în această zi

Evenimentul Botezului Domnului apare descris în cărțile sfinte de către evangheliști. Matei a povestit că Iisus a venit din Galileea la râul Iordan acolo unde a fost botezat de Ioan Botezătorul

Ioan i-a zis: "Eu am trebuinta sa fiu botezat de tine si tu vii la mine" (Matei 3, 14), iar la raspunsul lui Iisus ca asa se cuvine, a fost botezat in cele din urma de catre Ioan, potrivit Creștin Ortodox. Sfântul Duh s-a pogorât asupra lui Iisus sub formă de porumbel, iar Tatăl, din ceruri a spus că Iisus e fiul său.

Bobotează: Tradiții și superstiții pe 6 ianuarie

De Bobotează, pe 6 ianuarie, se sfințesc toate apele, iar creștinii care merg la slujba de Bobotează primesc sticle cu aghiasmă.

În Ajun de Bobotează, preotul merge pe la fiecare locuință a credincioșilor pentru a sfinți casele creștinilor cu apă care a fost sfințită chiar în dimineața zilei de Ajun, la slujba de Liturghie. După slujba de la biserică, din enoriașii prezenți, cei care sunt pădurari sau vânători, merg alături de preot pe malul unei ape și trag câteva forcuri de armă peste apă pentru a alunga duhurile rele.

După ce preotul sfințește apele, el merge lângă un lac sau mare și aruncă o cruce. Câțiva bărbați curajoși se vor arunca în apa rece ca gheața în încercarea de a găsi crucea pentru a o aduce înapoi. Cel care reușește să găsească crucea, va avea noroc tot anul.

În această zi nu se spală pentru că se spune că toate apele pământului sunt sfințite. Se spune că femeile nu au voie să spele pentru următoarele opt zile, până la finalul acestui praznic.

În satele din nordul țării, obiceiul era ca femeile să se adune în grupuri mari la una dintre ele acasă, aducând mâncare și băutură. După servirea mesei, femeile jucau și cântau până noaptea târziu. A doua zi după Bobotează, ele ieșeau din casă și luau cu forța bărbații pe care în întâlneau în cale și îi amenințau că îi aruncă într-o apă.

În noaptea de Bobotează, tinerele necăsătorite își visează alesul. Fetele își leagă un fir roșu de mătase și o crenguță de busuioc. De asemenea, din bătrâni se spune că dacă tinerele pun busuioc sub pernă ele vor reuși să afle cu cine se vor mărita.

Fetele tinere care cad pe gheață în ziua de Bobotează au toate șansele să se mărite în anul respectiv.

Sfântul Ioan Botezătorul: 7 ianuarie - Tradiții și superstiții

A doua zi după Bobotează este preacinstit Sfântul Ioan, pe 7 ianuarie, și obiceiul numit "Udatul Ionilor", are loc in Transilvania si Bucovina. La porțile celor care poartă numele de Ioan sau alte derivate, se așează câte un brad împodobit, iar cel care își serbează onomastica dă o petrecere cu lăutari.

În zona Transilvaniei, cei care poartă numele Sfântului Ioan sunt purtați pe brațe de rude și prieteni și sunt purificați și botezați într-o apă.

Râzi garantat alături de ei ▶ În AntenaPLAY ai show total cu cei mai buni actori de stand-up comedy din România