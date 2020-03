Mesele din lemn românesc, locul unde se iau marile decizii ale planetei! Cine este românul care a mutat sediul NATO

În 1999, când alianţa nord-atlantică a sărbătorit 50 de ani de la înfiinţare, a apărut ideea unui sediu nou pentru NATO, un sediu demn de secolul XXI. Câţiva ani mai târziu, românul a primit misiunea de a muta minioraşul aliaţilor, fără sincope şi în deplină siguranţă.

„În cladire lucreaza 4200 de oameni in fiecare zi. Avem cate 1500 de vizitatori in functie d eveneimentele car4e s eintampla , fie oficiale, fie neoficiale. Este o cladire unica in lume, este singura cladire in care sunt 29 de ambasade sub un singur acoperis” (Bogdan Lăzăroae)