Se dau bani de la stat. Care sunt condițiile pentru ca românii să primească 9.000 de lei 

Proiectul se adresează cu prioritate persoanelor fizice sau familiilor cu domiciliul stabil în perimetrul ZACA și care dețin în proprietate un singur autoturism intens poluant, înmatriculat și înregistrat la același domiciliu cu cel al proprietarului: "Am primit sute de mesaje, e-mail-uri, petiții la registratură sau solicitări pe rețelele de socializare în care ni se semnala faptul că mulți bucureșteni care locuiesc în centru, pensionari sau persoane cu venituri mici, se văd în imposibilitatea de a mai ajunge acasă cu autoturismul personal pentru că este interzis accesul mașinilor intens poluatoare în zona ZACA. Reamintesc faptul că, la fel ca în prima etapă, eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii – EURO 6, non-diesel, electrice sau hibride, alte mijloace alternative de locomoție, noi, non-diesel sau electrice, obiecte electrocasnice cu clasa energetică superioară (frigidere, mașini de spălat rufe/vase, aparate de aer condiționat, cuptoare, aspiratoare etc.) sau electronice (televizoare, laptop, tabletă, imprimante laser/inkjet etc.)".

Firea a mai subliniat că, în cazul în care daca în prima fază de înscriere nu se solicită emiterea tuturor celor 5.000 de vouchere, acestea vor putea fi acordate și altor bucureșteni care doresc să renunțe la autoturismele vechi. Toate aceste detalii tehnice vor fi stabilite clar în regulamentul proiectului.