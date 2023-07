Bucuria unei mame care lucrează ca femeie de serviciu: fiul ei a ajuns directorul școlii la care e angajată! Povestea emoționantă

Bunica Elena Negru a muncit pe brânci ca să aibă grijă de copiii ei, care la rândul lor au răsplătit-o cum nu se poate mai frumos. Fiecare dintre ei și-a croit un drum în viață, de care femeia este extrem de mândră.

Orele de muncă, banii puțini, truda, eforturile, toate aceste lucruri au fost darurile pe care o mamă le-a dăruit copiilor ei pentru a-i ține în școli și la facultate. Nimic nu a fost în zadar, iar asta pentru că pasiunea pentru carte, dar și recunoștința pentru cea care le-a dat viață i-a făcut pe cei trei copii ai ei - un băiat și două fete - să-i întoarcă înzecit munca.

Fiul unei femei de serviciu a devenit directorul școlii la care ea e angajată. Povestea emoționantă a familiei

Fiul femeii de serviciu a ajuns directorul școlii pe care a frecventat-o când era copil și în care mama sa a muncit din greu ca să-l poarte în facultate, relatează Intermediatv.ro.

Bunica Elena Negru a fost premianta clasei și a vrut să se facă învățătoare, dar a renunțat la visul său, după ce s-a căsătorit.

Femeia are trei copii, la casele lor, care au absolvit facultatea. Cel mai mare dintre ei a ajuns să conducă unitatea de învățământ pe care a frecventat-o și unde mama lui a muncit, ca să nu-i lipsească nimic. Din anul 2007, lucrează ca femeie de serviciu. Celelalte două fiice au ajuns și ele pe un drum bun, astfel că una dintre ele lucrează ca profesoară de engleză, în timp ce fata cealaltă este consilier de probațiune. Bunica Elena speră ca în toamnă și ea, și soțul ei să iasă la pensie.

„Am ținut enorm la această școală pentru că aici am scris, aici am citit, pentru prima dată. Da, mama mea este femeie de serviciu! Cu puținii bani pe care i-a câștigat, m-a ținut în școli. Ca specializare, sunt profesor de istorie și geografie. Sunt director de 13 ani și am vechime în învățământ, în total 22. Și soția este alături de mine, este implicată în foarte multe acțiuni în special pe plan artistic”, a fost mesajul transmis de directorul școlii din jud. Suceava, pentru Intermediatv.ro.

