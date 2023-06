Ce a putut să facă mama vitregă, fără pic de reținere, chiar când fiica era însărcinată. Mii de oameni au reacționat imediat

O femeie a dezvăluit ce a putut să îi facă mama vitregă, chiar atunci când ea era însărcinată. Când au aflat ce gest a făcut, mulți s-au mirat. Dezvăluirea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții.

Dezvăluirea tinerei a stârnit numeroase reacții în rândul internauților | sursa foto: Shutterstock

Nu mai este un mister faptul că, de cele mai multe ori, copiii și mamele vitrege nu se înțeleg de minune. Totuși, o femeie a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit ce a putut să îi facă mama vitregă, fără pic de reținere, chiar când ea era însărcinată.

Ce a putut să facă o mamă vitregă față de fiica ei, chiar când tânăra era însărcinată. Mulți s-au mirat de gest

O femeie a dezvăluit faptul că urmează să nască și că asta n-a oprit-o deloc pe mama ei vitregă să facă un gest cu totul și cu totul neașteptat, ce a lăsat-o fără cuvinte.

Totul s-a întâmplat când tânăra a decis ce nume îi va pune fetiței sale. Pe când era însărcinată, femeia a decis să o numească Elizabeth, după regretata sa bunică.

Totuși, n-a durat mult și mama vitregă a făcut gestul la care nimeni nu s-ar fi așteptat și care a stârnit un adevărat „război” în familie. Fiindcă și ea era însărcinată, mama vitregă a fost nevoită să aleagă și ea un nume și surpriza a fost mare când a anunțat că s-a gândit tot la Elizabeth.

„Eu și mama vitregă suntem însărcinate în același timp, deși eu am 25 și ea 35. Amândouă urmează să avem fete. Încă de când eram mică mi-am dorit să îmi numesc prima fetiță care se va naște Elizabeth, după bunica mea care m-a crescut atunci când tata făcea facultatea de medicină. Iubitului meu îi place acest nume și am decis că vom fetiței Elizabeth Katherine, și dupănbunica lui. Am decis să fie totul o surpriză și să nu anunțăm înainte. Nu a durat însă mult și tatăl meu și mama vitregă au dezvăluit pe social media că au ales același nume pentru fetița lor. Cea mai bună prietenă a mamei mele vitrege se numește Elizabeth și a murit anul trecut. Eu mai vorbisem cu ea despre nume de bebeluși, dar nu a zis niciodată că s-a gândit la Elizabeth”, a povestit tânăra pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Supărată de situație, aceasta și-a rugat părinții să aleagă alt nume, pentru că a ales ea deja acest nume pentru fiica ei. Totuși, n-a durat mult și mama vitregă a spus că nu va schimba nimic, iar tatăl a fost și el de neclintit.

„Mi-au spus că sunt egoistă dacă eu cred că pot spune altora ce nume să aleagă, dar și că motivul meu e mai important decât al lor. Mi-au zis că fiica lor se va naște prima, deci ei vor folosi numele și eu trebuie să aleg altul. Mama vitregă mi-a zis să n-o mai caut, m-a jignit și a zis să o sun doar pentru a-mi prezenta scuzele”, a mai povestit tânăra.

Mulți i-au explicat că nu are exclusivitate pe numele respectiv și că, de fapt, ea a pus problema greșit, prin faptul că a sperat că doar ea poate alege prenumele Elizabeth.