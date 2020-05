Buzău: Cartierul în care au fost confirmate 20 de cazuri de coronavirus, plasat în carantină

”În urma confirmării celor 19 cazuri noi de buzoieni infectaţi cu noul coronavirus, am luat decizii importante în această noapte. În cadrul unei şedinţe a CJCCI Buzău pe care am convocat-o de urgenţă, am stabilit măsura de a institui carantina timp de 14 zile pentru cartierul Poştă din municipiul Buzău, la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică. Ulterior, am primit şi validarea de la Comitetul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei”, a anunţat luni dimineaţă Prefectura Buzău. Cei 19 pacienţi, persoane care au intrat în contact cu un bărbat de 41 de ani diagnosticat la sfârşitul săptămânii trecute, au fost transferaţi la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat şi la Institutul Victor Babeş din Bucureşti. Cartierul plasat în carantină are o populaţie de aproximativ 2.000 de locuitori. Aprovizionarea acestora cu alimente şi bunuri de strictă necesitate va fi asigurată de către autorităţile locale.

Prefectura judeţului Buzău a admios duminică seară existenţa unui focar de COVID-19 în cartierul Poştă din municipiul Buzău şi a explicat cum s-a ajuns la primul caz de infecţie comunitară la nivelul judeţului.

„Probele retcoltate contacţilor direcţi ai celui de-al 21-lea buzoian confirmat cu noul Coronavirus, confirmat pe 1 mai, au fost testate, iar rezultatele obţinute sunt pozitive în cazul a 19 persoane. Suntem în faţa unui caz de infecţie comunitară, primul înregistrat în judeţul Buzău de la începutul pandemiei Covid – 19. Cauzele care au condus la această situaţie ţin, în mod evident, de ignorarea prevederilor decretelor şi Ordonanţelor Militare şi a precauţiilor pe care le-am recomandat pe toată durata pandemiei”, se arată în comunicatul transmis de Prefectura Buzau duminică seara.

Responsabilii din cadrul Prefecturii au explicat şi cum s-a ajuns la înfectarea a cel puţin 20 de buzoieni cu noul coronavirus. Totul ar fi pornit după ce un bărbat de 41 de ani, cazul 21 confirmat la Buzău, ar fi participat în ziua de Paşte la o masă alături de socrul său din localitatea Bărbuleşti, care ar fi fost testat pozitiv la câteva zile după sărbătorile pascale.